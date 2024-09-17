Жители Кубани смогут увидеть яркую комету этой осенью

27 сентября 2024 года комета достигнет своего перигелия — точки, в которой она будет находиться на минимальном расстоянии от Солнца. Астрономы прогнозируют, что комета достигнет максимальной яркости в −7 звездных величин. Для сравнения, это в 15 раз ярче, чем Венера, которая часто считается одним из самых ярких объектов на ночном небе. Информация об этом опубликована в Телеграм-канале краснодарского астроклуба «Вега».
«А отрицательный блеск сохранит до 21 октября и будет ярчайшим объектом вечернего неба, не считая Луны. Есть и более консервативные прогнозы яркости кометы, которые дают прогноз максимального блеска на уровне −4…-5 зв.вел», — говорится в сообщении.
Одной из особенностей этой кометы будет ее хвост, длина которого может достигать 25 градусов на небосводе. Это сопоставимо с размерами ковша Большой Медведицы. Более того, в период с 10 по 13 октября можно будет увидеть так называемый «анти-хвост» — необычное явление, когда часть хвоста будет направлена в сторону Солнца.