Jane’s Addiction отменили все оставшиеся концерты реюнион-тура

Сначала вышло официальное сообщение о приостановке деятельности коллектива от лица всей группы Jane’s Addiction. После этого гитарист Дэйв Наварро опубликовал отдельное заявление от своего имени: «Из-за продолжающейся манеры поведения и проблем с психическим здоровьем нашего вокалиста Перри Фаррелла мы пришли к выводу, что у нас нет другого выбора, кроме как прекратить текущее турне по США».