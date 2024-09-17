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Jane’s Addiction отменили все оставшиеся концерты реюнион-тура

Рок-группа Jane’s Addiction объявила в своих социальных сетях, что оставшиеся 15 концертов тура отменены. Такое решение было принято после того, как между Перри Фарреллом и Дэйвом Наварро произошла потасовка на концерте в Бостоне.

Источник: Звук

Рок-группа Jane’s Addiction объявила в своих социальных сетях, что оставшиеся 15 концертов тура отменены. Такое решение было принято после того, как между Перри Фарреллом и Дэйвом Наварро произошла потасовка на концерте в Бостоне.

Сначала вышло официальное сообщение о приостановке деятельности коллектива от лица всей группы Jane’s Addiction. После этого гитарист Дэйв Наварро опубликовал отдельное заявление от своего имени: «Из-за продолжающейся манеры поведения и проблем с психическим здоровьем нашего вокалиста Перри Фаррелла мы пришли к выводу, что у нас нет другого выбора, кроме как прекратить текущее турне по США».

Наша забота о его здоровье и безопасности, как и о нашей собственной, не оставила нам выбора. Мы надеемся, что он получит необходимую помощь.

Дэйв Наварро
гитарист Jane’s Addiction.

Заявление Наварро также подписали Эрик Эвери и Стивен Перкинс.

Ранее группа извинилась за срыв концерта в Бостоне и отменила только ближайший концерт в Бриджпорте.