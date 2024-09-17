Велодорожка на Куршской косе будет готова к декабрю

— Мы хотим, чтобы ее сдали в эксплуатацию в декабре, чтобы наши туристы, которые поедут весной, оценили уже полноценно нашу велодорожку. Понятно, что в течение следующего года, а это не входило в бюджет, который выделялся, будет наполнение велодорожки: информационные щиты, предупреждающие знаки, площадки-парковки, — сказал директор.