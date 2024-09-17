Велодорожка на Куршской косе будет готова к декабрю

Велосипедная дорожка на Куршской косе будет готова к декабрю. Об этом директор нацпарка Анатолий Калина рассказал в эфире передачи «Тема дня» на радио «Комсомольская правда».
— Окончательно и бесповоротно — велодорожка у нас будет сдана в декабре месяце этого года. Сейчас, кто будет ездить в субботу и воскресенье, тоже аккуратно — опять повезут инертные материалы, будут стоять машины, которые будут заливать покрытие, — сказал гость студии.
По словам директора нацпарка, в ближайшее время над строительством дорожки будут работать 4−5 бригад.
— На данный момент у нас сделано порядка 58 процентов. А дорожного покрытия осталось сделать всего 7 километров. Остальное — заливка материала, установка опалубки, — прокомментировал Анатолий Калина.
Он отметил, что «велодорожка — это приоритет во всем».
— Мы хотим, чтобы ее сдали в эксплуатацию в декабре, чтобы наши туристы, которые поедут весной, оценили уже полноценно нашу велодорожку. Понятно, что в течение следующего года, а это не входило в бюджет, который выделялся, будет наполнение велодорожки: информационные щиты, предупреждающие знаки, площадки-парковки, — сказал директор.