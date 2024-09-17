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Пыльная буря в Ростовской области продлится еще минимум несколько часов

Стало известно, сколько продлится пыльная буря в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Пыльная или по-другому песчаная буря в Ростовской области продлится еще несколько часов, минимум до 18 вечера 17 сентября. Об этом говорится в прогнозе синоптиков.

Непроглядную завесу в воздухе некоторые жители региона отмечали еще вчера. В частности, в соцсетях рассказали, что природное явление осложнило проезд по одной из дорог.

Отметим распространению бури способствует сильный ветер с порывами до 15−20 м/с.

Напомним, во время таких бурь ветер разносит легкие частицы почвы и остатки удобрений. Это особенно опасно для людей, страдающих заболеваниями дыхательной системы.