Пыльная буря в Ростовской области продлится еще минимум несколько часов

Пыльная или по-другому песчаная буря в Ростовской области продлится еще несколько часов, минимум до 18 вечера 17 сентября. Об этом говорится в прогнозе синоптиков.
Непроглядную завесу в воздухе некоторые жители региона отмечали еще вчера. В частности, в соцсетях рассказали, что природное явление осложнило проезд по одной из дорог.
Отметим распространению бури способствует сильный ветер с порывами до 15−20 м/с.
Напомним, во время таких бурь ветер разносит легкие частицы почвы и остатки удобрений. Это особенно опасно для людей, страдающих заболеваниями дыхательной системы.