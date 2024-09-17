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За неделю на Кубани выросла заболеваемость COVID-19

С 9 по 15 сентября 2024 года в Краснодарском крае подтверждено 728 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает региональный оперштаб.

Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Краснодаре — свыше 340. В Новороссийске и Сочи выявлено более 50 ковид-пациентов, в Тимашевском районе — более 30, а в Кущевском — 28. В Армавире — 23 заболевших, в Динском — 18, в Белоглинском — 16, в Горячем Ключе — 15. В Ейском районе инфекцию подхватили 12 человек, в Северском и Усть-Лабинском — по 11, в Анапе и Успенском районе — по 10 случаев.

По девять человек выявлено в Абинском, Апшеронском и Новокубанском районах, восемь — в Приморско-Ахтарском районе. В Геленджике, Калининском, Каневском, Крымском и Павловском районах зафиксировано по пять новых случаев заражения. В Выселковском, Гулькевичском, Кавказском, Кореновском и Староминском районах — по четыре случая.

По три пациента зарегистрировано в Красноармейском, Лабинском, Ленинградском и Туапсинском районах, по два — в Брюховецком, Курганинском и Тихорецком районах. В Мостовском, Новопокровском, Отрадненском, Славянском и Щербиновском районах выявлено по одному случаю.

По данным регионального министерства здравоохранения, среди заболевших — более 450 женщин и 275 мужчин. Самому младшему пациенту один месяц, старшему — 89 лет.

Всего за неделю выписаны 693 пациента с выздоровлением, четверо погибли.

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