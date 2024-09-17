За неделю на Кубани выросла заболеваемость COVID-19

Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Краснодаре — свыше 340. В Новороссийске и Сочи выявлено более 50 ковид-пациентов, в Тимашевском районе — более 30, а в Кущевском — 28. В Армавире — 23 заболевших, в Динском — 18, в Белоглинском — 16, в Горячем Ключе — 15. В Ейском районе инфекцию подхватили 12 человек, в Северском и Усть-Лабинском — по 11, в Анапе и Успенском районе — по 10 случаев.