Виталий Хоценко: «Омск стал площадкой значимого международного события»

«Это уже четвертый форум глав регионов стран ШОС, но в таком масштабе он проводится впервые. Гости из зарубежных стран получили возможность завести новые полезные знакомства, укрепить связи между регионами, заключить взаимовыгодные контракты, — отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач. — Это мероприятие дает возможность развивать контакты не только на уровне органов власти, но и поддерживать бизнес-инициативы, которые способствуют наращиванию инвестиций, торговли, внедрению технологий и укреплению рынка труда».