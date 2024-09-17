Виталий Хоценко: «Омск стал площадкой значимого международного события»

Сегодня, 17 сентября, в Омске начал работу IV Форум глав регионов стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В нем примут участие более 500 человек из 11 стран мира, включая делегации 15 регионов России, Республики Беларусь, Казахстана, Китая, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Индии.
Деловую программу форума обсудили губернатор Омской области Виталий Хоценко и заместитель главы минэкономразвития РФ Дмитрий Вольвач. Повестка включает вопросы молодежного сотрудничества, укрепления международных связей, обсуждение перспектив взаимодействия в сфере АПК и развития логистических маршрутов на пространстве ШОС.
«Это уже четвертый форум глав регионов стран ШОС, но в таком масштабе он проводится впервые. Гости из зарубежных стран получили возможность завести новые полезные знакомства, укрепить связи между регионами, заключить взаимовыгодные контракты, — отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач. — Это мероприятие дает возможность развивать контакты не только на уровне органов власти, но и поддерживать бизнес-инициативы, которые способствуют наращиванию инвестиций, торговли, внедрению технологий и укреплению рынка труда».
Губернатор Виталий Хоценко выразил уверенность, что многие решения, которые будут приняты на форуме в Омске, войдут в число приоритетов по линии российского председательства в Совете глав правительств стран ШОС.
Первый день работы форума был посвящен производственной кооперации регионов стран ШОС и направлен на укрепление межрегионального сотрудничества, поддержку инвестиций и связей, повышение уровня промышленной кооперации.
«Именно в регионах непосредственно реализуются проекты, создаются рабочие места, решаются вопросы местного значения, стимулирующие развитие конкретных отраслей: дорожной инфраструктуры, транспорта, логистики, промышленности, АПК и туризма», — подчеркнул значимость межрегиональных связей Дмитрий Вольвач.
Виталий Хоценко отметил, что IV Форум глав регионов государств — членов Шанхайской организации сотрудничества является значимым международным событием, площадкой которого стал Омск.
«Мы подготовили вместе с министерством экономического развития РФ не только актуальную повестку, но и постарались сделать интересной программу пребывания гостей, чтобы они узнали, что такое Омск, что такое Сибирь. Программа будет насыщенной. Омская область и в будущем готова выступать площадкой проведения крупных мероприятий, форумов, конференций под эгидой министерства экономического развития России», —сказал губернатор.