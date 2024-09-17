Ростов и еще несколько территорий пока не получили паспорта готовности к зиме

Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Таганрог, Азов и Азовский район еще не получили паспорта готовности к зимнему сезону из-за замечаний и большого объема запланированных работ. Информацию об этом озвучили на совещании, которое провел губернатор Василий Голубев.
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко доложил, что все выявленные недочеты поэтапно устраняются. По словам сити-менеджера, будущий отопительный сезон пройдет штатно.
По данным ростовских властей, сейчас к зиме готовы 139 школ и 180 детсадов. Готовность многоквартирных домов составляет 90%. Также к этому моменту проверили все 166 котельных и 327 трассовых км тепловых сетей.
Василий Голубев поручил муниципалитетам постоянно контролировать ход подготовки к холодам. К 1 октября все основные работы должны быть завершены.
— Вопрос требует личного внимания глав территорий. Отопительный период для северных районов начинается уже в конце сентября, это значит, что осталось немного времени для решения проблемных вопросов, — подчеркнул Василий Голубев.
Донскому главе также сообщили, что одной из причин, влияющих на поставки коммунальных услуг, остается проблема неплатежей. Губернатор поручил подготовить предложения по этому вопросу.
— Нужно искать решения. Люди должны быть обеспечены качественными коммунальными услугами и комфортными условиями, — сказал Василий Голубев.