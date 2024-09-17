Врач Жемчугов: распространение нового варианта коронавируса FLiRT будет быстрым

«Затем мы видим появление мутаций, которые улучшают эту связывающую способность. Этот цикл мы наблюдали уже много раз за все время мониторинга SARS-CoV-2. Тот факт, что эти разные варианты содержат одни и те же мутации, говорит вирусологам о том, что эта комбинация мутаций помогает вирусу наиболее эффективно достигать обоих поставленных целей: и ускользать от иммунитета, и заражать клетки», — сообщили в институте.