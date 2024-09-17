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Pixies выпустили новый сингл Motoroller

Рок-группа Pixies представила совершенно новый трек, получивший название Motoroller. Песня войдет в их грядущий альбом The Night The Zombies Came, выход которого намечен на 25 октября.

Источник: Звук

Рок-группа Pixies представила совершенно новый трек, получивший название Motoroller. Песня войдет в их грядущий альбом The Night The Zombies Came, выход которого намечен на 25 октября.

Pixies сказали, что в текст заложены намеки на некий сюжет, пишет NME.

Это одна из тех песен, в которых есть тоненькие ниточки, которые приведут тебя куда-нибудь, если за ними следовать.

Pixies
рок-группа.

Группа также объявила, что они отправятся в тур по Великобритании и Европе весной 2025 года.

Pixies анонсировали The Night the Zombies Came в июле этого года. Новый альбом будет состоять из 13 треков. Кроме Motoroller в лонгплее будут присутствовать ранее выпущенные Chicken, Oyster Beds, You’re So Impatient и Que Sera, Sera.