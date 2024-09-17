Чем полезны сгонные явления в Дону, рассказал ученый

Сильный и продолжительный ветер в Ростовской области выдул из Дона воду, а в Таганрогском заливе ее не видно до самого горизонта. Несут ли такие явления опасность для водоемов и их обитателей в эфире радио «КП — Ростов-на-Дону» на волне 89,8 FM объяснил ростовский ученый Сергей Дудкин.
РЫБА НЕ ПОГИБНЕТ.
— Такие явления периодически бывают. И для нас они не редкость. Сгонные явления возникают при ветре восточного румба, который дует с востока на запад. И чем сильнее ветер, тем сильнее выдувает воду. Такие явления повторяются в разные сезоны года. И их опасность зависит именно от сезона.
Если сгонные явления происходят весной, когда активно размножается рыба, и отложены кладки икры, то это приведет к полной их гибели.
— Сейчас в сентябре, когда вся рыба отнерестилась, из икры все выклюнулось и мальки уже подросли. Так что сейчас для них угрозы полной гибели нет. С течением воды малек и рыба уходит, поэтому осушение не так опасно.
В ЧЕМ ОПАСНОСТЬ.
Опасность заключается в другом. По словам зоолога, есть часть видов рыб, которые привыкли жить на этой стадии своего жизненного цикла в воде со слабой соленостью. Но сильный ветер вместе с массами воды их уносит в центр залива и даже в Азовское море, где соленость выше.
— Осетровым, которые достаточно толерантны, очень хорошо приспосабливаются и переносят перепады солености, сгонные явления не грозят. Многие проходные рыбы, которые периодически живут то в море, то в реке, тоже легко переносят эти изменения. Но некоторые виды пресноводного комплекса могут погибнуть.
КАКИЕ ПЛЮСЫ.
Как отмечает ученый, но есть в этом явлении и положительные моменты. Так как природоподобный режим предполагает периодическое осушение берега.
— Дон практически высыхал к лету. Зато весной были большие половодья. Многие организмы приспособились к тому, что часть береговой линии высыхает и прожаривается солнцем. При этом погибает патогенная микрофлора. И этот процесс называется летованием. Поэтому даже кратковременное пережигание солнцем береговой зоны, где накапливается ил и микроорганизмы, оказывается очень полезным. После этого идет вспышка развития донных жителей.
В качестве примера ученый привел Цимлянское водохранилище, в котором большие уловы рыбы держатся уже десятилетиями. По словам Сергея Дудкина, за зиму большие части водохранилища осушаются, летуются и зарастают тростником. А весной за счет половодья все это вновь заполняется водой, которую держит плотина. Так в Цимлянском водохранилище и получаются высокоэффективные нерестилища для леща, тарани и многих других рыб.
Зоолог отметил, что жителям области переживать не стоит. Как только ветер стихнет, сразу в силу вступят гравитационные связи. И тогда вода вновь вернется в Дон и Таганрогский залив в течение нескольких часов.