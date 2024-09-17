Чем полезны сгонные явления в Дону, рассказал ученый

— Такие явления периодически бывают. И для нас они не редкость. Сгонные явления возникают при ветре восточного румба, который дует с востока на запад. И чем сильнее ветер, тем сильнее выдувает воду. Такие явления повторяются в разные сезоны года. И их опасность зависит именно от сезона.