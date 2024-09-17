В Крыму ждут сложный сезон по заболеваемости гриппом и ОРВИ

«В части гриппа и ОРВИ мы понимаем, что сезон может быть сложный, в прошлом году была довольно-таки высокая заболеваемость. В этом году также ожидаем. Надеемся, что вакцинацию проведем в срок, для этого у нас есть все силы, в том числе мобильные бригады», — отметил Лясковский.