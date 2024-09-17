В Крыму ждут сложный сезон по заболеваемости гриппом и ОРВИ

«В части гриппа и ОРВИ мы понимаем, что сезон может быть сложный, в прошлом году была довольно-таки высокая заболеваемость. В этом году также ожидаем. Надеемся, что вакцинацию проведем в срок, для этого у нас есть все силы, в том числе мобильные бригады», — отметил Лясковский.
Кампания по иммунизации на полуострове официально началась в сентябре, отметил замминистра.
И пояснил, что всего должны вакцинировать 60% населения Крыма, это порядка 1 миллиона 130 тысяч человек. «Готовы выезжать и в организованные коллективы, и в школы. За две недели привиты уже порядка 130 тысяч человек от гриппа, это чуть более 11% от намеченного плана», — сказал Лясковский.
Замминистра отметил, что прививаться необходимо в сентябре и октябре, до начала подъема заболеваемости. По его словам, вакцины в Крыму достаточно, ее республика получает от федерального минздрава, а также закупает региональное министерство.
«Вакцина проверенная, отечественная, она постоянно модернизируется, то есть добавляются те штаммы гриппа, которые были в предыдущих периодах, для того чтобы охватить весь спектр. Более 500 тысяч (вакцин — ред.) сейчас в остатке, доступность абсолютная», — отметил замминистра.
Наряду с заболеваемостью гриппом и ОРВИ фиксируется и рост заболеваемости ковидом, добавил Лясковский, но для Крыма ситуация не критична.
«По новой коронавирусной инфекции есть определенный рост, но пока не критично, мы справляемся, медучреждения не перепрофилируем, в Крыму хватает того количества инфекционных коек, которые есть на сегодняшний день», — отметил он.
Лясковский порекомендовал пройти углубленную диспансеризацию тем жителям республики, которые перенесли коронавирус.
«Диспансеризация — очень важный аспект в части безопасности пациента, для того чтобы своевременно предотвратить развитие того или иного заболевания. В этом году мы планируем провести обследование порядка 70% населения республики. Это очень большая цифра, более одного миллиона трехсот тысяч человек», — заключил замминистра.
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю увеличилась почти на 50%, COVID-19 — почти на 30%, сообщили накануне в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, в рамках Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привиты около 12 миллионов человек.