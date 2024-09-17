В Челябинской области завершили поиски заблудившихся пенсионеров

Помощь правоохранителей потребовалась пенсионерам из села Красногорск. Как выяснилось, 70-летний мужчина и его супруга потерялись в лесной местности. За грибами они ушли еще утром и поняли, что потерялись уже вечером. Тогда южноурльцы сразу позвонили в полицию.