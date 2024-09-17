В Челябинской области завершили поиски заблудившихся пенсионеров

Помощь правоохранителей потребовалась пенсионерам из села Красногорск. Как выяснилось, 70-летний мужчина и его супруга потерялись в лесной местности. За грибами они ушли еще утром и поняли, что потерялись уже вечером. Тогда южноурльцы сразу позвонили в полицию.
На поиски любителей тихой охоты выехали сотрудники ППС, госавтоинспекторы, оперативник уголовного розыска и сотрудник МЧС. Все время полицейские оставались на связи с пенсионерами — мужчина по телефону им описывал путь, по которому они шли.
Поисковая операция шла больше двух часов. Ближе к ночи пенсионеров удалось отыскать. Кроме того, полицейские помогли грибникам отбуксировать их застрявший автомобиль и сопроводили южноуральцев домой.