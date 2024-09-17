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В Челябинской области завершили поиски заблудившихся пенсионеров

Пожилая пара отправилась в лес за грибами, но найти дорогу домой они найти не смогли. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Источник: unsplash.com

Помощь правоохранителей потребовалась пенсионерам из села Красногорск. Как выяснилось, 70-летний мужчина и его супруга потерялись в лесной местности. За грибами они ушли еще утром и поняли, что потерялись уже вечером. Тогда южноурльцы сразу позвонили в полицию.

На поиски любителей тихой охоты выехали сотрудники ППС, госавтоинспекторы, оперативник уголовного розыска и сотрудник МЧС. Все время полицейские оставались на связи с пенсионерами — мужчина по телефону им описывал путь, по которому они шли.

Поисковая операция шла больше двух часов. Ближе к ночи пенсионеров удалось отыскать. Кроме того, полицейские помогли грибникам отбуксировать их застрявший автомобиль и сопроводили южноуральцев домой.