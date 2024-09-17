Отец двоих сыновей из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

Скорбные вести пришли в Эхирит-Булагатский район. Как сообщил в своей соцсети глава района Геннадий Осодоев, земляк Рашид Халиулин героически погиб в возрасте 45 лет. Он подписал контракт еще 31 июля 2024 года и отправился в зону проведения СВО.
— Окончив 8 классов, он стал работать с отцом на откормочной площадке. Работал на разных работах в Иркутске. Последнее место работы солдата — Усть-Илимский комплекс по переработке леса. Если в армии мужчина служил артиллеристом, то в этот раз он попал в штурмовую бригаду. В одном из боев Рашид был ранен. Пролечившись в госпитале, снова ушел на передовую, — написал глава района.
12 сентября бойца не стало. У него осталось двое сыновей. Он погиб при выполнении поставленных задач в зоне спецоперации.