Отец двоих сыновей из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

— Окончив 8 классов, он стал работать с отцом на откормочной площадке. Работал на разных работах в Иркутске. Последнее место работы солдата — Усть-Илимский комплекс по переработке леса. Если в армии мужчина служил артиллеристом, то в этот раз он попал в штурмовую бригаду. В одном из боев Рашид был ранен. Пролечившись в госпитале, снова ушел на передовую, — написал глава района.