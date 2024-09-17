Лучшие фото 17 сентября

Военные кинологи во время парада в честь Дня независимости Мексики, организованного президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Это его последний парад перед окончанием срока полномочий 1 октября.
Военнослужащий Бундесвера во время показательных учений для министра обороны Германии Бориса Писториуса во время его посещения воздушно-десантной бригады в Саарлуи.
Лошади соревнуются в забеге по песку на пляже Лейтаун в графстве Мит на восточном побережье Ирландии во время скачек «Лейтаун».
Мусульмане-сунниты едут на украшенной машине, чтобы принять участие в митинге по случаю празднования Ид-э-Милад-ун-Наби, дня рождения пророка Мухаммеда, в Исламабаде.
Шити Табассум и Нахер Танзила из Бангладеш, одетые в традиционную южнокорейскую одежду «ханбок», фотографируются во дворце Кёнбоккун — одной из самых известных достопримечательностей Южной Кореи.
Статую индуистского бога Ганеши с головой слона погружают в воду в последний день десятидневного фестиваля Ганеша Чатуртхи в Мумбаи.
Бархатный сезон в Крыму начинается в первых числах сентября и частично захватывает октябрь. Осень в Крыму мягкая и теплая. В начале осени редко выпадают осадки, отдыху ничего не будет мешать. Средняя температура воздуха в сентябре днем составляет от 22 до 25 градусов, а в октябре снижается до 18 градусов.
Реставрация Саввинского подворья на Тверской улице в Москве. Подворье было построено в 1907 году во владении Саввино-Сторожевского монастыря как доходный дом. Для реализации Генерального плана реконструкции Москвы Саввинское подворье в 1939 году было передвинуто на 50 метров вглубь квартала.
Новая подсветка храма Посейдона на мысе Сунион в Греции. Храм Посейдона — одна из самых известных в мире археологических достопримечательностей. Он посвящен богу моря, стоит на высоте 60 метров над уровнем моря и виден отовсюду на расстоянии нескольких километров. Храм в дорическом стиле построен из белого мрамора примерно в 444−440 гг. до н. э. Он являлся символом афинской власти и религиозным центром того времени.
Сбор урожая ананасов в Бангладеш. Бангладеш — слаборазвитое аграрное государство, одно из самых бедных государств в Азии, в сельском хозяйстве занято 63% работающего населения. Влажный тропический климат позволяет заниматься сельским хозяйством круглый год.