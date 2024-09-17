Лучшие фото 17 сентября

Новая подсветка храма Посейдона на мысе Сунион в Греции. Храм Посейдона — одна из самых известных в мире археологических достопримечательностей. Он посвящен богу моря, стоит на высоте 60 метров над уровнем моря и виден отовсюду на расстоянии нескольких километров. Храм в дорическом стиле построен из белого мрамора примерно в 444−440 гг. до н. э. Он являлся символом афинской власти и религиозным центром того времени.