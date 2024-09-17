Олбани
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тепло в дома омичей придёт после 23-го сентября

Сегодня к отоплению начали подключать первые школы и детские сады.

Источник: Om1 Омск

Сегодня, 17 сентября, заработали батареи в части омских школ и детских садов. Сергей Шелест в своём телеграм-канале рассказал, что отопительный сезон официально начался.

«Запускаем теплоснабжение в детских садах и школах. Сегодня на конец рабочего дня в Омске системы отопления заработали в 28 школах, 42 детских садах и 2 учреждениях дополнительного образования. Завтра процесс продолжится», — сообщил глава города.

Жилые дома, по словам мэра к отоплению начнут подключать со следующей недели, то есть с 23 сентября. Напомним, что на данный момент остаются нерешёнными вопросы с горячим водоснабжением. Накануне наступления холодов жители тысячи омских домов сидят без горячей воды.

ЖКХ