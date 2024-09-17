Тепло в дома омичей придёт после 23-го сентября

Жилые дома, по словам мэра к отоплению начнут подключать со следующей недели, то есть с 23 сентября. Напомним, что на данный момент остаются нерешёнными вопросы с горячим водоснабжением. Накануне наступления холодов жители тысячи омских домов сидят без горячей воды.