Тепло в дома омичей придёт после 23-го сентября

Сегодня, 17 сентября, заработали батареи в части омских школ и детских садов. Сергей Шелест в своём телеграм-канале рассказал, что отопительный сезон официально начался.
«Запускаем теплоснабжение в детских садах и школах. Сегодня на конец рабочего дня в Омске системы отопления заработали в 28 школах, 42 детских садах и 2 учреждениях дополнительного образования. Завтра процесс продолжится», — сообщил глава города.
Жилые дома, по словам мэра к отоплению начнут подключать со следующей недели, то есть с 23 сентября. Напомним, что на данный момент остаются нерешёнными вопросы с горячим водоснабжением. Накануне наступления холодов жители тысячи омских домов сидят без горячей воды.