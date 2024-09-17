В Перми отопительный сезон начнется 18 сентября

«Чтобы не допустить ненормативных температур в детских садах, школах и объектах здравоохранения, принял решение не ждать традиционную нормативную пятидневку с температурой ниже +8°C», — написал господин Соснин. Глава города отметил также, что в жилых домах отопление начнет подаваться позже — 23 сентября. При этом, полный процесс ввода отопительного сезона занимает до трех недель из-за неоднородного рельефа города.