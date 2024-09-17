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В Перми отопительный сезон начнется 18 сентября

Запуск отопления в Перми начнется 18 сентября. Как заявил в своем официальном телеграм-канале глава города Перми Эдуард Соснин, сначала запуск тепла произойдет в учреждениях социальной сферы.

Источник: Коммерсантъ

«Чтобы не допустить ненормативных температур в детских садах, школах и объектах здравоохранения, принял решение не ждать традиционную нормативную пятидневку с температурой ниже +8°C», — написал господин Соснин. Глава города отметил также, что в жилых домах отопление начнет подаваться позже — 23 сентября. При этом, полный процесс ввода отопительного сезона занимает до трех недель из-за неоднородного рельефа города.

Отметим, в 2023 году запуск отопления начался 19 сентября, в 2022-м — 9 сентября, в 2021-м — 7 сентября.

ЖКХ