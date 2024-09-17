Госэкспертиза утвердила проект реставрации доходного дома Токарева в Ростове

Проект реставрации доходного дома Токарева в Ростове-на-Дону одобрила Государственная экспертиза. Информация об этом опубликована на сайте ГИС ЕГРЗ.
Объект собираются капитально отремонтировать, также предполагается монтаж архитектурной подсветки. План будущего обновления по просьбе заказчика разработали в ростовском ООО «Ретро-Стиль». Застройщиком выступает городская поликлиника № 10.
Положительное экспертное по проекту вынесли 16 сентября 2024 года, тогда же все необходимые данные добавили в реестр.
Доходный дом Токарева 1905 года постройки находится на Большой Садовой, 106/46. Это объект культурного наследия регионального значения. Речь идет о кирпичном трехэтажном здании с подвалом и многоскатной крышей.
Судя по открытым источникам, изначально домом владел купец Николай Токарев. До революции в помещениях находились бакалейная, магазин, аптекарский склад и театральное общество. В советское время дом был национализирован, и в нем разместили больницу.
Добавим, ранее Госэкспертизу прошел проект дороги в одном из ЖК Ростова-на-Дону.