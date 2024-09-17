Из СКК имени Блинова предложили сделать центр по азиатским видам спорта

Сегодня, 17 сентября, на заседании Законодательного собрания Омской области обсуждалась судьба СКК имени Виктора Блинова. Некогда популярная спортивно-концертная площадка сейчас почти не используется — здание нуждается в капитальном ремонте.
Как рассказал министр спорта Омской области Иван Колесник, полная стоимость капремонта СКК обойдется дороже 1,3 млрд рублей, и денег пока нет. Ускорить процесс могло бы федеральное финансирование, однако до 2026 года ассигнования не предусмотрены.
Со своей стороны депутаты отметили, что важна цель, под которую стоило бы выделять деньги.
«Давайте присмотримся к Азиатским играм — Азиадам. Разработаете стратегию развития таких сверхпопулярных видов спорта в Омске на базе СКК имени Блинова, представьте документ в федеральный минспорт, и тогда у вас будет совсем другой разговор с этим ведомством», — цитирует предложение председателя комитета по собственности Игорь Зуги сайт «Омск-информ».
Идею поддержали остальные депутаты, отметившие, что представленные на Азиадах виды спорта: джиу-джитсу, куреш, ушу, сепактакрау и другие, довольно зрелищны.
В итоге члены комитета по собственности приняли решение рекомендовать профильному министреству разработать стратегию развития физической культуры и спорта в Омской области. К судьбе СКК имени Блинова депутаты вернутся во время весенней сессии.