Из СКК имени Блинова предложили сделать центр по азиатским видам спорта

«Давайте присмотримся к Азиатским играм — Азиадам. Разработаете стратегию развития таких сверхпопулярных видов спорта в Омске на базе СКК имени Блинова, представьте документ в федеральный минспорт, и тогда у вас будет совсем другой разговор с этим ведомством», — цитирует предложение председателя комитета по собственности Игорь Зуги сайт «Омск-информ».