Смольный: При обрушении потолка во Второй гимназии никто не пострадал

Ранее прокуратура Адмиралтейского района Петербурга организовала проверку в связи с тем, что во Второй гимназии частично обрушился потолок. «В ходе прокурорской проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению прав учащихся на безопасные условия нахождения в образовательном учреждении, а также действиям ответственных лиц по содержанию и ремонту помещений», — заявили в ведомстве и пообещали принять меры при наличии оснований.