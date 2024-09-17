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В ходе СВО погиб ефрейтор из Пермского края Илья Климов

Он отправился в зону спецоперации по контракту.

Источник: Администрация Добрянского городского округа

Ефрейтор из Пермского края Илья Климов погиб в ходе СВО, сообщила администрация Добрянского городского округа.

«Он родился 28 мая 1985 года в Нижневартовске (Тюменская область). В 2000 году закончил пермскую среднюю школу № 89. В 2003—2005 годах проходил срочную службу в Уссурийске — был радиотелефонистом радиостанций в артиллерийских войсках. Затем трудился на заводах Перми, участвовал от предприятий в соревнованиях по лыжному спорту», — рассказали в администрации.

Илья Климов отправился в зону спецоперации по контракту, который заключил в июле 2023 года. Служил стрелком в мотострелковых войсках в звании ефрейтора. Погиб 19 июня 2024 года в селе Семёновке (ДНР). «Илья Климов был смелым, хорошим, общительным, весёлым человеком, — говорят в администрации Добрянского городского округа. — У него остались две дочери».Церемония прощания с военнослужащим пройдёт 19 сентября в деревне Залесной. Начало в 11:00.Ранее perm.aif.ru писал, что в зоне специальной операции погиб житель Пермского края Антон Ушаков. Ему было 26 лет. Антон Ушаков жил в Красновишерском округе. Церемония прощания состоялась 16 сентября — её перенесли из-за задержки самолёта, который перевозил тело военнослужащего.