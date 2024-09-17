В ходе СВО погиб ефрейтор из Пермского края Илья Климов

Илья Климов отправился в зону спецоперации по контракту, который заключил в июле 2023 года. Служил стрелком в мотострелковых войсках в звании ефрейтора. Погиб 19 июня 2024 года в селе Семёновке (ДНР). «Илья Климов был смелым, хорошим, общительным, весёлым человеком, — говорят в администрации Добрянского городского округа. — У него остались две дочери».Церемония прощания с военнослужащим пройдёт 19 сентября в деревне Залесной. Начало в 11:00.Ранее perm.aif.ru писал, что в зоне специальной операции погиб житель Пермского края Антон Ушаков. Ему было 26 лет. Антон Ушаков жил в Красновишерском округе. Церемония прощания состоялась 16 сентября — её перенесли из-за задержки самолёта, который перевозил тело военнослужащего.