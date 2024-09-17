Forbes: вызовет ли новый штамм коронавируса всплеск заболеваемости осенью 2024 года?

Летний всплеск, который начался, вероятно, в первых числа июня, был вызван подвариантами KP.3.1.1 и KP.3.3 в сублинии FLiRT. Акцент здесь делается на слове «вероятно», потому что после четырех лет жизни с COVID в США все еще нет надежной системы наблюдения за этим заболеванием.