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Forbes: вызовет ли новый штамм коронавируса всплеск заболеваемости осенью 2024 года?

Новый вариант коронавируса — ХЕС — стремительно распространяется по всему миру. В связи с чем возникает вопрос, станет ли он причиной очередного всплеска COVID этой осенью или в начале зимы?

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Freepik
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как пишет Forbes, лето 2024 года получило название «лето COVID», поскольку именно в этот период был зарегистрирован самый существенный летний всплеск коронавирусной инфекции с июля 2022 года. Это следует из данных по уровням вирусной активности в сточных водах, мониторингом которых занимаются Центры по контролю и профилактике заболеваний.

Иных данных почти нет, поскольку многие люди фактически перестали проходить тестирование на коронавирус, а те, кто сдают тесты, не сообщают о результатах другим. Поэтому любое число случаев COVID-19, вероятно, существенно занижено по сравнению с реальным числом.

Летний всплеск, который начался, вероятно, в первых числа июня, был вызван подвариантами KP.3.1.1 и KP.3.3 в сублинии FLiRT. Акцент здесь делается на слове «вероятно», потому что после четырех лет жизни с COVID в США все еще нет надежной системы наблюдения за этим заболеванием.

COVID, безусловно, никуда не делся. К тому же он продолжает мутировать.

ХЕС — гибрид ранее обнаруженных подвариантов «Омикрона»: KS.1.1 (FLiRT) и KP.3.3. Впервые он был выявлен в Берлине в июне. С тех пор новый штамм появился в 27 странах — в Европе, Северной Америке и Азии.

По данным интернет-портала Outbreak.info, принадлежащего институту Scripps Research, он обнаружен в 12 штатах США. И хотя ХЕС пока не стал доминирующим вариантом COVID, он имеет преимущество в части приспособленности перед другими циркулирующими вариантами.

Это значит, что ХЕС по какой-то причине может распространяться быстрее и легче, чем другие штаммы. Причина пока неясна. Возможно, инфицированные этим вариантом люди выделяют больше вируса. Возможно, он легче проникает в клетки или успешнее обходит иммунную защиту, полученную после предыдущего заболевания либо после вакцинации.

Кроме того, нужны дополнительные данные и исследования, чтобы понять, вызывает ли ХЕС более тяжелые симптомы и последствия, чем текущий и предыдущие варианты коронавируса.

Симптомы ХЕС пока не отличаются от тех, что фиксируются при уже известных разновидностях. Они включают высокую температуру, боли в разных частях тела, усталость, кашель или боль в горле.

Американский ученый, директор института Scripps Research Эрик Топол считает, что распространение XEC «только начинается». «Для этого понадобится пара месяцев, а потом он действительно укрепится и вызовет собственную волну», — сказал Топол газете LA Times.

Совершенно очевидно, что XEC становится основным. Похоже, что он станет следующим вариантом. Но до момента, когда его распространение достигнет высоких уровней, пройдет несколько месяцев.

Эрик Топол
американский ученый, директор института Scripps Research

В последние годы зимние всплески начинались в середине-конце ноября. Это неудивительно, потому что в ноябре погода становится значительно холоднее и суше, и многие мероприятия переносятся в помещения. К тому же добавляются поездки в дни праздников и каникул, что еще больше способствует распространению вирусов.

Всемирная организация здравоохранения объявила, что пандемия Covid-19 закончилась в 2022 году. По данным ВОЗ, с момента ее начала до конца июня 2024 года подтверждено 775 млн случаев заболевания и более 7 млн смертей.

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