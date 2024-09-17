Forbes: вызовет ли новый штамм коронавируса всплеск заболеваемости осенью 2024 года?

Как пишет Forbes, лето 2024 года получило название «лето COVID», поскольку именно в этот период был зарегистрирован самый существенный летний всплеск коронавирусной инфекции с июля 2022 года. Это следует из данных по уровням вирусной активности в сточных водах, мониторингом которых занимаются Центры по контролю и профилактике заболеваний.
Летний всплеск, который начался, вероятно, в первых числа июня, был вызван подвариантами KP.3.1.1 и KP.3.3 в сублинии FLiRT. Акцент здесь делается на слове «вероятно», потому что после четырех лет жизни с COVID в США все еще нет надежной системы наблюдения за этим заболеванием.
COVID, безусловно, никуда не делся. К тому же он продолжает мутировать.
По данным интернет-портала Outbreak.info, принадлежащего институту Scripps Research, он обнаружен в 12 штатах США. И хотя ХЕС пока не стал доминирующим вариантом COVID, он имеет преимущество в части приспособленности перед другими циркулирующими вариантами.
Это значит, что ХЕС по какой-то причине может распространяться быстрее и легче, чем другие штаммы. Причина пока неясна. Возможно, инфицированные этим вариантом люди выделяют больше вируса. Возможно, он легче проникает в клетки или успешнее обходит иммунную защиту, полученную после предыдущего заболевания либо после вакцинации.
Кроме того, нужны дополнительные данные и исследования, чтобы понять, вызывает ли ХЕС более тяжелые симптомы и последствия, чем текущий и предыдущие варианты коронавируса.
Американский ученый, директор института Scripps Research Эрик Топол считает, что распространение XEC «только начинается». «Для этого понадобится пара месяцев, а потом он действительно укрепится и вызовет собственную волну», — сказал Топол газете LA Times.
Совершенно очевидно, что XEC становится основным. Похоже, что он станет следующим вариантом. Но до момента, когда его распространение достигнет высоких уровней, пройдет несколько месяцев.
В последние годы зимние всплески начинались в середине-конце ноября. Это неудивительно, потому что в ноябре погода становится значительно холоднее и суше, и многие мероприятия переносятся в помещения. К тому же добавляются поездки в дни праздников и каникул, что еще больше способствует распространению вирусов.
Всемирная организация здравоохранения объявила, что пандемия Covid-19 закончилась в 2022 году. По данным ВОЗ, с момента ее начала до конца июня 2024 года подтверждено 775 млн случаев заболевания и более 7 млн смертей.