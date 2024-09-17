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В Краснодаре и Сочи не планируют повышать стоимость проезда в маршрутках

В Сочи в настоящий момент не планируют повышение тарифов на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщает «Ъ-Сочи» со ссылкой на МУП «Сочиавтотранс».

Источник: Коммерсантъ

Аналогичная ситуация наблюдается и в Краснодаре. Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация о возможном увеличении стоимости на городские маршруты. Как пояснили «Ъ-Кубань» в «Союзе транспортников Кубани», повышение тарифов с 16 сентября затронуло только маршрут № 414, который связывает Краснодар и Новую Адыгею.

Также в ведомстве уточнили, что цена за проезд увеличилась с 45 до 50 ₽ Некоторые пользователи писали о подорожании маршрута до 55 ₽ Изменение стоимости обусловлено ростом цен на топливо, автозапчасти и увеличением минимального размера оплаты труда (МРОТ).