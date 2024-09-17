В Краснодаре и Сочи не планируют повышать стоимость проезда в маршрутках

Аналогичная ситуация наблюдается и в Краснодаре. Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация о возможном увеличении стоимости на городские маршруты. Как пояснили «Ъ-Кубань» в «Союзе транспортников Кубани», повышение тарифов с 16 сентября затронуло только маршрут № 414, который связывает Краснодар и Новую Адыгею.