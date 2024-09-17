Штурмовик из Усть-Удинского района погиб в зоне СВО

В последний путь в Усть-Удинском районе проводили уроженца деревни Ключи. Как сообщил в своем тг-канале глава района Сергей Чемезов, Сергей Лбов героически погиб в зоне спецоперации и посмертно был награжден орденом Мужества.
— В ходе выполнения очередной боевой задачи, штурмовик Сергей Лбов получил ранения, несовместимые с жизнью. Считаю правильным организовать в родной школе Сергея — в селе Аносово — открытие парты Героя, которая будет носить имя нашего славного земляка, — написал Сергей Чемезов.
Решение отправиться на передовую военнослужащий принял весной 2024 года. В конце мая подписал контракт с ВС РФ и отправился в зону СВО.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что военнослужащий из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне проведения спецоперации.