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Штурмовик из Усть-Удинского района погиб в зоне СВО

Сергей Лбов посмертно награжден орденом Мужества.

Источник: Комсомольская правда

В последний путь в Усть-Удинском районе проводили уроженца деревни Ключи. Как сообщил в своем тг-канале глава района Сергей Чемезов, Сергей Лбов героически погиб в зоне спецоперации и посмертно был награжден орденом Мужества.

— В ходе выполнения очередной боевой задачи, штурмовик Сергей Лбов получил ранения, несовместимые с жизнью. Считаю правильным организовать в родной школе Сергея — в селе Аносово — открытие парты Героя, которая будет носить имя нашего славного земляка, — написал Сергей Чемезов.

Решение отправиться на передовую военнослужащий принял весной 2024 года. В конце мая подписал контракт с ВС РФ и отправился в зону СВО.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что военнослужащий из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне проведения спецоперации.