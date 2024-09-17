В Ростовской области капитально отремонтируют 2010 домов и заменят 113 лифтов

До конца 2024 года в Ростовской области капитально отремонтируют 2010 многоквартирных домов и заменят 113 лифтов. Об этом рассказала ВрИо директора НКО «Фонд капитального ремонта» Дарья Шереметьева в ходе круглого стола «Капремонт — 2024 на Дону: Какая польза жильцам от повышения тарифов и как улучшить результат работ в своем многоквартирном доме?» в пресс-центре «КП — Ростов-на-Дону».