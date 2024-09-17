В Ростовской области капитально отремонтируют 2010 домов и заменят 113 лифтов

До конца 2024 года в Ростовской области капитально отремонтируют 2010 многоквартирных домов и заменят 113 лифтов. Об этом рассказала ВрИо директора НКО «Фонд капитального ремонта» Дарья Шереметьева в ходе круглого стола «Капремонт — 2024 на Дону: Какая польза жильцам от повышения тарифов и как улучшить результат работ в своем многоквартирном доме?» в пресс-центре «КП — Ростов-на-Дону».
— По состоянию на 13 сентября работы завершены в 314 многоквартирных домах, из них в Ростове-на-Дону — в 84 МКД, — уточнила Дарья Шереметьева. — Средний процент готовности составляет 40−60%. В 3% домов работы только начинаются, и основная причина здесь — затраты времени на согласование ведомостей объемов работ с собственниками.
Также в ходе встречи обсудили замену лифтового оборудования.
— Предусмотрена замена 113 лифтов в 49 многоквартирных домах. Все работы будут выполнены в срок. На замену лифтового оборудования, как на дорогостоящие работы, предусмотрено бюджетное финансирование, отметила Дарья Шереметьева.
Кроме того, уточнили участники круглого стола, на сегодня в министерстве ЖКХ Ростовской области прорабатывается вопрос о выделении дополнительных средств из областного бюджета на замену 186 лифтов, отработавших нормативный срок службы, в 66 МКД.