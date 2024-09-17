В Волгоградской области выдали лицензии двум новым управкомпаниям

В Волгоградской области специальная комиссия выдала лицензии на право работать в многоквартирных домах еще двум управляющим организациям — ООО «УК “Север-групп” и ООО “УК “ЖКО”. К фактическому исполнению обязанностей управкомпании смогут приступить после внесения сведений в реестр, сообщили в региональной ГЖИ.
Всего в регионе на сегодня лицензии на обслуживание домов есть у 222 УК, почти полсотни из них — пустышки и значатся лишь на бумаге. Работают в жилом фонде 174 управкомпании. При этом с начала 2024 года отозвали лицензии у 16 управляющих организаций, в девяти случаях инициаторами стали сами юридические лица.