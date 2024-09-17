В Воронеже дорожники рассказали о ходе строительства Остужевской развязки

А еще подрядчик продолжает переустройство коммуникаций на участке улицы Остужева от Северного моста до путепроводов через железнодорожные пути. Также устанавливают фундаменты и опоры будущего путепровода через Ленинский проспект. Здесь строительство началось в июне. А завершить его собираются в 2026 году.