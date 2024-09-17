В Воронеже дорожники рассказали о ходе строительства Остужевской развязки

Сотрудники управления дорожного хозяйства Воронежа рассказали о ходе реконструкции одного из важнейших транспортных направлений левого берега столицы Черноземья — улицы Остужева, начиная от Северного моста до выезда из города.
В управлении напомнили, что на этом участке уже возведен второй путепровод через железнодорожную ветку. Его сделали для увеличения пропускной способности дороги.
Кроме того, на перекрестке улиц Минской и Остужева демонтировали светофоры и возвели двухуровневую развязку. Сейчас там занимаются переустройством инженерных коммуникаций, строительством тротуаров, кладут асфальтобетонное покрытие. Также происходит монтаж элементов благоустройства и организация примыкания от улицы Тобольской. Все основные работы планируют завершить уже к концу 2024 года.
Рабочие занимаются переустройством инженерных коммуникаций. телеграм-канал «Управление дорожного хозяйства Воронежа».
А еще подрядчик продолжает переустройство коммуникаций на участке улицы Остужева от Северного моста до путепроводов через железнодорожные пути. Также устанавливают фундаменты и опоры будущего путепровода через Ленинский проспект. Здесь строительство началось в июне. А завершить его собираются в 2026 году.
Так устанавливают опоры путепровода. телеграм-канал «Управление дорожного хозяйства Воронежа».
Все эти работы должны помочь выполнить одну большую цель — разгрузить Остужевское кольцо, чтобы регулярные пробки на нем ушли в прошлое.