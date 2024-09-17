Ремонт путепровода на Батарейной в Иркутске идет в соответствии с графиком

В Иркутске на станции Батарейной работы идут в соответствии с графиком. Все ремонтные мероприятия контролируют специалисты технадзора. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, субподрядчик уже начал обустраивать подходы к объекту. Производится приобретение материалов и щебня. Также в ближайшее время установят бордюрный камень и тротуары.