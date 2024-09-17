Ремонт путепровода на Батарейной в Иркутске идет в соответствии с графиком

В Иркутске на станции Батарейной работы идут в соответствии с графиком. Все ремонтные мероприятия контролируют специалисты технадзора. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, субподрядчик уже начал обустраивать подходы к объекту. Производится приобретение материалов и щебня. Также в ближайшее время установят бордюрный камень и тротуары.
— Сейчас идут работы по подготовке котлована и устройству основания фундамента на первой опоре. На второй — закончен демонтаж фундаментной части. На пятой — идет обустройство опалубки и вязка арматурных каркасов для заливки подферменных тумбочек. В пролете между шестой и седьмой опорами произведена заливка швов омоноличивания, — поделился вице-мэр Андрей Южаков.
Готовность опор оценивают в 80%. Затем произведут заливку остальных. Что касается седьмой опоры, то на ней работы выполнены на 60%. Во время технологического «окна» переключат кабели связи. Далее подрядная организация начнет обустраивать основание четвертой опоры.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в предместье Радищево Иркутска появилась новая-скейт площадка. Инициативу местной молодежи поддержал депутат гордумы областного центра.