Последние новости к вечеру 17 сентября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 17 сентября 2024 года.
Сын Трампа и Кеннеди-младший призвали к прямым переговорам с РФ
Сын экс-президента Дональд Трамп-младший и Роберт Кеннеди-младший призвали Джо Байдена и Камалу Харрис отменить «безумную военную программу» США. Они заявили о большем риске ядерного конфликта, чем «во времена Карибского кризиса», и требуют начать переговоры с Москвой. Это заявление опубликовано в статье для The Hill.
Песков связал увеличение численности армии с ростом числа угроз
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин увеличивает численность Вооруженных сил из-за возросших угроз для России. Это решение также связано с враждебной позицией Запада. Указ о увеличении штатной численности ВС России до 2 389 130 человек был подписан 16 сентября.
СМИ: во Франции одобрили запуск процедуры импичмента Макрона
Бюро Национального собрания Франции одобрило резолюцию о запуске процедуры импичмента президенту. Предложение отстранить Эммануэля Макрона выдвинуло движение «Непокорившаяся Франция». Резолюцию поддержали 12 членов бюро при 10 против.
Премьер Грузии назвал инициатора войны с Южной Осетией
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал Михаила Саакашвили инициатором войны 2008 года в Южной Осетии, ссылаясь на резолюцию Совета Европы. Он также обвинил оппозицию в игнорировании этого факта и назвал Саакашвили позором страны.
Экс-директора парка «Патриот» Ахмедова отпустили из СИЗО
Военный суд освободил Вячеслава Ахмедова, экс-директора парка «Патриот» и фигуранта дела экс-замминистра обороны Павла Попова, из СИЗО. Его отправили под домашний арест по делу о крупном мошенничестве.