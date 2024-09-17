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Последние новости к вечеру 17 сентября 2024 года

Подборка последних новостей к вечеру 17 сентября 2024 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 17 сентября — в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 17 сентября 2024 года.

Сын Трампа и Кеннеди-младший призвали к прямым переговорам с РФ

Источник: AFP 2023

Сын экс-президента Дональд Трамп-младший и Роберт Кеннеди-младший призвали Джо Байдена и Камалу Харрис отменить «безумную военную программу» США. Они заявили о большем риске ядерного конфликта, чем «во времена Карибского кризиса», и требуют начать переговоры с Москвой. Это заявление опубликовано в статье для The Hill.

Песков связал увеличение численности армии с ростом числа угроз

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин увеличивает численность Вооруженных сил из-за возросших угроз для России. Это решение также связано с враждебной позицией Запада. Указ о увеличении штатной численности ВС России до 2 389 130 человек был подписан 16 сентября.

СМИ: во Франции одобрили запуск процедуры импичмента Макрона

Источник: AFP 2023

Бюро Национального собрания Франции одобрило резолюцию о запуске процедуры импичмента президенту. Предложение отстранить Эммануэля Макрона выдвинуло движение «Непокорившаяся Франция». Резолюцию поддержали 12 членов бюро при 10 против.

Премьер Грузии назвал инициатора войны с Южной Осетией

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал Михаила Саакашвили инициатором войны 2008 года в Южной Осетии, ссылаясь на резолюцию Совета Европы. Он также обвинил оппозицию в игнорировании этого факта и назвал Саакашвили позором страны.

Экс-директора парка «Патриот» Ахмедова отпустили из СИЗО

Источник: Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот»

Военный суд освободил Вячеслава Ахмедова, экс-директора парка «Патриот» и фигуранта дела экс-замминистра обороны Павла Попова, из СИЗО. Его отправили под домашний арест по делу о крупном мошенничестве.