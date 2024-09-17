Последние новости к вечеру 17 сентября 2024 года

Сын экс-президента Дональд Трамп-младший и Роберт Кеннеди-младший призвали Джо Байдена и Камалу Харрис отменить «безумную военную программу» США. Они заявили о большем риске ядерного конфликта, чем «во времена Карибского кризиса», и требуют начать переговоры с Москвой. Это заявление опубликовано в статье для The Hill.