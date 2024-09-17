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Жасмин получила звание народной артистки Дагестана

Российская певица Жасмин была удостоена нового звания — народной артистки Дагестана. Ранее она выступила в Дербенте, где исполнила песню, посвященную своему родному городу, «Девчонка из Дербента» (2024).

Источник: Звук

Российская певица Жасмин была удостоена нового звания — народной артистки Дагестана. Ранее она выступила в Дербенте, где исполнила песню, посвященную своему родному городу, «Девчонка из Дербента» (2024).

В 2009 году Жасмин получила звание «Заслуженная артистка Республики Дагестан», а в 2014-м — «Заслуженной артистки Российской Федерации», пишет ТАСС.

«Для меня огромная радость получить такое высокое звание. Уверяю вас, что буду с честью его нести», — заявила певица.

Жасмин начала свою музыкальную карьеру в 1999 году с синглом «Так бывает». Ее дебютный сольный альбом «Долгие дни» вышел уже в 2000 году.

Недавно Полина Гагарина стала народной артисткой Башкортостана.