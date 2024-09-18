Шекспир, Рубцов и Гоголь: подборка бесплатных мероприятий для калининградцев, которые хотят стать умнее

У школьников и студентов начался учебный год, однако и остальным не стоит забывать о саморазвитии. Оторваться от дивана на этой неделе стоит ради лекции о керамике, артист-тока или панк-тусовки. «Клопс» собрал 12 событий, которые можно посетить бесплатно.
- Книжная выставка, посвящённая Дню Бородинского сражения6+
Экспозиция порадует посетителей большой подборкой литературы: как исторической, так и художественной. Гости смогут принять участие в викторине, посмотрят видеопрезентацию «Грозный 1812 год», основанную на серии картин русского художника-баталиста Василия Верещагина, а таже увидят уникальную старинную открытку из семейного архива сотрудницы библиотеки Ольги Ткаченко.
Выставка работает с 17 сентября в Детской библиотеке имени А. П. Соболева (Черниговская, 33/37). Вход свободный.
- Лекция «Прусская керамика
V—XIII вв.еков»12+
Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Калининградского областного музея янтаря Леонид Ефремов раскроет посетителям тайны древних пруссов. Речь, разумеется, об уникальных предметах и декоре.
Мероприятие пройдёт в среду, 18 сентября, в 10:00 в Калининградском областном историко-художественном музее. Лекция продлится полтора часа. Вход свободный.
- Встреча, посвящённая творчеству Николая Рубцова12+
Любители лирики советского поэта Николая Рубцова смогут встретиться с единомышленниками, а также услышать стихи, песни и романсы в исполнении калининградского музыканта Валерия Алексеева. В программе такие произведения, как: «В горнице моей светло», «В этой деревне огни не погашены», «Я люблю, когда шумят березы», «В минуты музыки печальной», «Замерзают мои георгины».
Встреча состоится в среду, 18 сентября, в литературно-музыкальной гостиной «Прикосновение» библиотеки имени космонавта А. А. Леонова (Мира, 62). Начало в 17:00, вход свободный.
- Краеведческая экскурсия «Прогулка по Балтрайону»0+
Библиотека имени А. С. Пушкина приглашает прогуляться по улицам маршала Новикова, Киевской и Судостроительной. Участники экскурсии смогут полюбоваться архитектурой, а также узнать об истории прусских племён и возникновении средневековых городов. Отдельная часть экскурсии будет посвящена Иоганну Филиппу Шиффердеккеру — основателю исторического пивоваренного завода.
Место сбора — библиотека им. А. С. Пушкина (ул. Маршала Новикова, 14). Программа начнётся в четверг, 19 сентября, в 15:00.
Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону: 65−44−35.
- Лекция «Комедии Шекспира»12+
Слушатели познакомятся с художественными особенностями комедий великого драматурга, историей жанра и знаменитыми произведениями англичанина. Лекцию проведёт кандидат филологических наук Александра Косинская.
Место встречи — Калининградская областная научная библиотека. Мероприятие запланировано на среду, 18 сентября. Начало в 18:30, вход свободный.
- Лекция «Дионис — прообраз неувядающей жизни»16+
Кандидат философских наук, доцент БФУ им. И. Канта Анна Афонасина расскажет о сложной и многослойной мифологии Диониса, а также вине, хмеле и безумии.
Лекция пройдёт в четверг, 19 сентября, в Калининградской областной научной библиотеке (проспект Мира, 62). Начало в 18:30, вход свободный.
- Артист-ток художницы Маргариты Росчерк18+
Калининградская художница Маргарита Росчерк, автор инсталляции «Пять лет. Граница жизни», расскажет о своём творческом методе и источниках вдохновения: «Я провожу вас в место своей силы, место моей работы и вдохновения. Расскажу о работах прошлого, настоящего и будущего».
Вход бесплатный, но число мест ограничено — необходима предварительная регистрация. Встреча пройдёт в Балтийском филиале Пушкинского музея (проспект Победы, 5А), в четверг, 19 сентября. Начало в 18:30.
Артист-ток — это неформальная встреча с творческой личностью, предполагающая открытый диалог.
- Лекция «Архитектура как отражение характеров персонажей в произведениях Н. В. Гоголя»16+
Кандидат филологических наук Мария Мелихова и архитектор, дизайнер Дарья Белецкая объяснят, как архитектура влияет на раскрытие характеров и особенностей гоголевских персонажей. «Проанализируем описания зданий и интерьеров, их роль в создании атмосферы и передаче идей автора», — обещают организаторы.
Лекция пройдет в четверг, 19 сентября, в Калининградской областной научной библиотеке (проспект Мира, 62). Начало в 18:30.
- Краеведческая прогулка «Призрак Канта в Калининграде»0+
Участников экскурсии проведут по знаменитым «кантовским» местам: от бывшего острова Кнайпхоф к холму у Королевского замка. Завершится прогулка у памятника философу на улице Университетской. Ведущий — калининградский писатель и культуролог Александр Попадин.
Мероприятие планируется в четверг, 19 сентября. Начало в 13:00. Участие бесплатное, но необходимо заранее записаться по электронной почте gorprosvet@kaliningradlib.ru и по телефону: 46−69−63.
- Обсуждение романа Донны Тартт «Щегол»18+
Участники книжного клуба «КлуBook» планируют поделиться впечатлениями о знаменитой книге. «Мы поговорим о миниатюрной очаровательной интеллектуалке Донне Тартт; о феномене счастливого жадного чтения, который так свойствен романам Тартт; о Кареле Фабрициусе и его картине; обо всём, что показалось в романе важным, непонятным, а может, раздражающим», — говорится в анонсе.
Встреча состоится в пятницу, 20 сентября, в библиотеке им. А. П. Чехова (Московский проспект, 39). Начало в 18:00.
- Выставка, посвящённая книгам-юбилярам 2024 года6+
Гости смогут увидеть произведения, которые в этом году отмечают круглые даты. Свои места на полках заняли «Моабитская тетрадь» Мусы Джалиля, «Два капитана» Вениамина Каверина, «Волшебное слово» Веры Осеевой, «Дорогие мои мальчишки» и «Улица младшего сына» Льва Кассиля, «Стихи детям» Агнии Барто и знаменитый «Словарь русского языка» Сергея Ожегова.
Выставка действует в Детской библиотеке имени А. П. Соболева (Черниговская, 33/37) с 20 сентября. Вход свободный.
- Open-air «Легенды рока»18+
Калининградские музыканты исполнят популярные песни панк-группы «Король и шут». «Ставьте ирокезы, надевайте кеды! Ведь уже в эту субботу будет полный отрыв! На сцене [выступят] всем полюбившиеся безбашенные ребята — группа Worms! Будет “огнёво”, будет сочно!» — говорится в анонсе.
Шоу состоится в субботу, 21 сентября, в клубе «Бастион» (Дзержинского, 31В). Вход свободный, начало в 20:00.