Шекспир, Рубцов и Гоголь: подборка бесплатных мероприятий для калининградцев, которые хотят стать умнее

Участники книжного клуба «КлуBook» планируют поделиться впечатлениями о знаменитой книге. «Мы поговорим о миниатюрной очаровательной интеллектуалке Донне Тартт; о феномене счастливого жадного чтения, который так свойствен романам Тартт; о Кареле Фабрициусе и его картине; обо всём, что показалось в романе важным, непонятным, а может, раздражающим», — говорится в анонсе.



Встреча состоится в пятницу, 20 сентября, в библиотеке им. А. П. Чехова (Московский проспект, 39). Начало в 18:00.