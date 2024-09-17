Похудевших и опасных медуз нашли в Азовском море ученые Ростовской области

Ученые из Ростовской области выяснили, что медузы корнероты в Азовском море и Таганрогском заливе несколько «похудели» за год из-за температуры воды. Об этом говорится на сайте Азово-Черноморского филиала ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («АЗНИИРХ»).
— Размер и масса отдельных особей сцифоидных медуз оказалась меньше, чем в прошлом году. Это произошло из-за того, что оптимальная температура воды для их развития (23−26 градуса) наступила почти на месяц позже, — пояснили эксперты.
Также исследователи отметили, что корнероты уже расселились по всей акватории Азовского моря и часто попадаются в западной части Таганрогского залива. Популяция стала немного меньше, но общее количество медуз все равно оказывает достаточно большое влияние на ведение промысла.
К слову, в прошлом году сотрудник ЮНЦ РАН, кандидат биологических наук Владимир Саяпин рассказал «КП — Ростов-на-Дону» об опасности медуз корнеротов. Напомним, у этого вида яд в стрекательных клетках щупалец может обжигать слизистые оболочки.