REO Speedwagon объявили о прекращении гастролей из-за «непримиримых разногласий»

В заявлении, опубликованном в социальных сетях, говорится, что REO Speedwagon прекратят гастрольную деятельность с 1 января 2025 года. Сообщение появилось после того, как коллектив завершил тур Summer Road Trip с рок-группой Train. Холл не участвовал в концертах, так как восстанавливался после операции на спине.