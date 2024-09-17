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REO Speedwagon объявили о прекращении гастролей из-за «непримиримых разногласий»

Рок-группа REO Speedwagon сообщила о том, что их гастрольные дни подходят к концу. Причиной этому стали возникшие «непримиримые разногласия» между басистом Брюсом Холлом и фронтменом Кевином Кронином.

Источник: Звук

Рок-группа REO Speedwagon сообщила о том, что их гастрольные дни подходят к концу. Причиной этому стали возникшие «непримиримые разногласия» между басистом Брюсом Холлом и фронтменом Кевином Кронином.

В заявлении, опубликованном в социальных сетях, говорится, что REO Speedwagon прекратят гастрольную деятельность с 1 января 2025 года. Сообщение появилось после того, как коллектив завершил тур Summer Road Trip с рок-группой Train. Холл не участвовал в концертах, так как восстанавливался после операции на спине.

Нил, Кевин и Брюс благодарят своих поклонников за все годы преданной поддержки и за то, что дали группе такие замечательные воспоминания, которые останутся с каждым из них навсегда.

REO Speedwagon
рок-группа.

Брюс Холл также поделился эмоциями на своей личной странице: «Никогда не думал, что все так закончится, у меня разбито сердце».

Рок-группа REO Speedwagon была сформирована в 1967 году. Многие знают их по хитам Can’t Fight This Feeling (1984), Keep On Loving You (1980) и другим.

Ранее Jane’s Addiction отменили все оставшиеся концерты реюнион-тура из-за потасовки между участниками на концерте в Бостоне.