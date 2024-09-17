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На Кубани мужчина стал импотентом после простой операции

На Кубани врач оказался под следствием из-за потери пациентом мужской силы.
Источник: Комсомольская правда

В Краснодарском крае мужчина стал импотентом после простой операции. Об этом сообщили наши коллеги из КП-Кубань.

41-летний мужчина обратился к врачу за помощью в деликатном вопросе весной 2018 года. Медики нашли у него кисту в паху. Новообразование размером с горошину пациента особо не беспокоило, но доктора рекомендовали опухоль удалить, чтобы ситуация не ухудшилась. Его направили к опытному врачу в госклинике. Однако операция по удалению небольшой кисты прошла неудачно.

После долгой реабилитации мужчина выяснил, что новообразование осталось на прежнем месте. Самое страшное — это повреждение эректильной функции мужского органа.

— СК зарегистрировал материал и назначил экспертизу. Более того, глава ведомства Александр Бастрыкин взял его расследование на контроль, — сообщил адвокат мужчины.