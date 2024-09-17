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Майли Сайрус обвиняют в плагиате песни Бруно Марса

Tempo Music Investments подали иск в суд на Майли Сайрус за нарушение авторских прав. Как утверждает компания, певица скопировала песню Бруно Марса When I Was Your Man (2012) при создании своего хита Flowers (2023).

Источник: Звук

Tempo Music Investments подали иск в суд на Майли Сайрус за нарушение авторских прав. Как утверждает компания, певица скопировала песню Бруно Марса When I Was Your Man (2012) при создании своего хита Flowers (2023).

По словам Tempo Music, хит Майли Сайрус копирует последовательность аккордов, а также некоторую лирику трека Бруно Марса, пишет TMZ.

Компания, являющаяся совладельцем прав на песню Бруно Марса, требует, чтобы певица возместила убытки, остановила распространение и публичное исполнение трека Flowers, который увидел свет спустя десятилетие после выхода When I Was Your Man.

Стоит отметить, что Бруно Марс не является истцом в этом деле.

Песня Flowers Майли Сайрус стала одним из самых ярких хитов 2023 года. За этот трек певица получила «Грэмми» в номинации «Запись года».

Недавно Бруно Марс выпустил сингл Die With A Smile в коллаборации с Леди Гагой спустя несколько лет затишья.