«Почему ты оставляешь меня с этим одну?»: Что говорила на следственных действиях ростовчанка, обвиняемая в убийстве дочери

В Ростовском областном суде 17 сентября прошло новое заседание по делу супругов, обвиняемых в убийстве восьмимесячной дочери. Судье и присяжным показали видео следственных действий с матерью ребенка. Прокурор зачитала показания, которые женщина давала 30 апреля 2023 года.
«ЧЕРЕЗ ТРИ — ЧЕТЫРЕ МИНУТЫ ДОЧЬ ЗАМОЛЧАЛА».
Во время следственных действий ростовчанка утверждала, что вечером 28 апреля муж начал бить ее во время ссоры. Когда она вырвалась и убежала, он якобы взял ребенка на руки, поднял над головой и бросил. По словам подсудимой, девочка сильно ударилась головой и спиной.
— Когда я увидела, что произошло, начала бить мужа. В ответ он тоже стал наносить удары. Ребенок в этот момент плакал. Через три — четыре минуты дочь замолчала, — рассказывала Наталья.
Ростовчанка вспоминала: она подошла к девочке и увидела, что та не дышит. Уверяла, что попыталась реанимировать малышку, но все попытки оказались тщетны. По ее словам, Иван в это время находился на кухне.
— Потом он пришел и сказал, что ему нужно отнести вещи в машину. Что ее нужно засветить по камерам, чтобы было алиби. Он ушел и пообещал, что вернется.
«Я СПРОСИЛА У НЕГО: “КУДА ТЫ УХОДИШЬ?”.
Наталья рассказывала, что муж пришел, когда стемнело. После этого он якобы попытался скрыть следы преступления. Следователей женщина убеждала в том, что, наблюдая за происходящим, пребывала в шоке. При этом она делал все, что от нее требовал Иван.
— После этого он озвучил историю, которую нужно рассказать полицейским. Что я была с ребенком на руках, когда раздался стук в дверь. Что я подошла к двери, увидела темный силуэт, который что-то распылил мне в глаза. Очнулась через несколько часов с ощущением жжения в глазах. Ребенка нет.
По словам подсудимой, после этого Иван начал собираться.
— Я спросила у него: «Куда ты уходишь? Почему оставляешь меня с этим одну?» Он пообещал, что вернется. Сказал, что через час нужно позвонить в полицию, а потом он приедет.
Женщина позвонила в полицию и заявила о похищении дочери. Когда приехали сотрудники, она пересказала им легенду, которую якобы придумала Иван. По ее словам, уже позже, в отделе, она начала говорить правду.
Напомним, на заседании 11 сентября ростовчанка утверждала, что муж задушил ребенка. После этого он якобы угрозами заставил ее помогать ему скрыть произошедшее. 17 сентября подсудимая настаивала на показаниях, которые давала в суде, а не во время следственных действий.
Отметим, сам Иван отрицает вину. Он говорит, что с ребенком расправилась Наталья.
Дело рассматривается с участием коллегии присяжных заседателей. Им предстоит установить виновность или невиновность подсудимых.