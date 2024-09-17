«Почему ты оставляешь меня с этим одну?»: Что говорила на следственных действиях ростовчанка, обвиняемая в убийстве дочери

— После этого он озвучил историю, которую нужно рассказать полицейским. Что я была с ребенком на руках, когда раздался стук в дверь. Что я подошла к двери, увидела темный силуэт, который что-то распылил мне в глаза. Очнулась через несколько часов с ощущением жжения в глазах. Ребенка нет.