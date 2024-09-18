Олбани
+14°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Без трескучих морозов: калининградский синоптик — о том, каким будет предстоящий декабрь

В регион придут мокрый снег и дожди.

Сейчас в Олбани: +14° 0 м/с 94% 756 мм рт. ст. +17°

Калининградцев ждёт тёплое начало зимы. Предварительный прогноз «Клопс» представил инженер областного центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Виктор Будовый.

«Начиная с октября по декабрь среднемесячные температуры будут на 1−2 градуса выше нормы. Начало холодного полугодья отличится осадками, пасмурной погодой», — рассказал Будовый.

По словам эксперта, в декабре регион будет находиться преимущественно во власти циклонов, что принесёт дожди и мокрый снег.

«Заморозки если и будут, то небольшие. Трескучих морозов опасаться не следует», — заключил эксперт.