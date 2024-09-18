Без трескучих морозов: калининградский синоптик — о том, каким будет предстоящий декабрь

Калининградцев ждёт тёплое начало зимы. Предварительный прогноз «Клопс» представил инженер областного центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Виктор Будовый.
«Начиная с октября по декабрь среднемесячные температуры будут на 1−2 градуса выше нормы. Начало холодного полугодья отличится осадками, пасмурной погодой», — рассказал Будовый.
По словам эксперта, в декабре регион будет находиться преимущественно во власти циклонов, что принесёт дожди и мокрый снег.
«Заморозки если и будут, то небольшие. Трескучих морозов опасаться не следует», — заключил эксперт.