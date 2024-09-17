В Таганроге к зиме готовы 60% котельных

В Таганроге специалисты продолжают готовить котельные к отопительному сезону. Так, из 152 котельных к зиме уже подготовили 108. Об этом на своей странице сообщил глава администрации города Андрей Фатеев.
Кроме того, специалисты отремонтировали 155 километров теплосетей. В этом году в городе также установили три новые модульные котельные. Они находятся в домах на улице Шаумяна, 16, Чехова, 74 и Щаденко, 19-а. В следующем году специалисты проведут монтаж еще пяти модульных котельных.
— В настоящее время завершают подготовку жилого фонда управляющие компании. Работа идет в соответствии с графиками. В частности, из 1082 многоквартирных домов гидравлические испытания проведены в 988, — рассказал сити-менеджер Таганрога.