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В Таганроге к зиме готовы 60% котельных

В Таганроге к предстоящему отопительному сезону готовы 60% котельных.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге специалисты продолжают готовить котельные к отопительному сезону. Так, из 152 котельных к зиме уже подготовили 108. Об этом на своей странице сообщил глава администрации города Андрей Фатеев.

Кроме того, специалисты отремонтировали 155 километров теплосетей. В этом году в городе также установили три новые модульные котельные. Они находятся в домах на улице Шаумяна, 16, Чехова, 74 и Щаденко, 19-а. В следующем году специалисты проведут монтаж еще пяти модульных котельных.

— В настоящее время завершают подготовку жилого фонда управляющие компании. Работа идет в соответствии с графиками. В частности, из 1082 многоквартирных домов гидравлические испытания проведены в 988, — рассказал сити-менеджер Таганрога.