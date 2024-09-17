Народный артист Владимир Меньшов родился 85 лет назад

В своей фарсовой комедии «Ширли-Мырли» Меньшов сыграл президента России. Это история о потерянных братьях-близнецах (Валерий Гаркалин), один из которых стал цыганским бароном, второй — музыкантом с мировым именем, а третий — авторитетным вором. Последний обводит вокруг пальца главу мафии и похищает фантастический алмаз «Спаситель России», стоимость которого может обеспечить всей стране несколько лет отдыха на Канарских островах. Одну из главных ролей в ленте исполнила супруга Меньшова — Вера Алентова.