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Ялтинские школьники спасли жизнь пострадавшему в аварии

В Ялте с помощью собачьего поводка школьники спасли жизнь пострадавшему в аварии.
Источник: Комсомольская правда

Ялтинские школьники спасли жизнь пострадавшему в автомобильной аварии. Об этом сообщили наши коллеги из КП-Крым.

Компания молодых людей стала свидетелями аварии, когда гуляли с собаками. Водитель мопеда не справился с управлением и вылетел в овраг. Ребята не растерялись и тут же поспешили на помощь к пострадавшему. В этот момент они вызвали экстренные службы. Чтобы не потерять время, пока скорая помощь едет, молодые люди оказали пострадавшему первую помощь.

Чтобы остановить кровотечение подростки использовали поводок и ремень. Ребята сработали быстро, четко и слаженно, и покалеченный мопедист уже потихоньку идет на поправку.

— Школьники же в свою очередь признались, что навыки по оказанию доврачебной помощи, они получили на уроках ОБЖ, где им преподают и теорию, и практику, — говорится в сообщении.