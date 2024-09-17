Ялтинские школьники спасли жизнь пострадавшему в аварии

Ялтинские школьники спасли жизнь пострадавшему в автомобильной аварии. Об этом сообщили наши коллеги из КП-Крым.
Компания молодых людей стала свидетелями аварии, когда гуляли с собаками. Водитель мопеда не справился с управлением и вылетел в овраг. Ребята не растерялись и тут же поспешили на помощь к пострадавшему. В этот момент они вызвали экстренные службы. Чтобы не потерять время, пока скорая помощь едет, молодые люди оказали пострадавшему первую помощь.
Чтобы остановить кровотечение подростки использовали поводок и ремень. Ребята сработали быстро, четко и слаженно, и покалеченный мопедист уже потихоньку идет на поправку.
— Школьники же в свою очередь признались, что навыки по оказанию доврачебной помощи, они получили на уроках ОБЖ, где им преподают и теорию, и практику, — говорится в сообщении.