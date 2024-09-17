Олбани
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Карачаево-Черкессии 75-летняя бабушка прыгнула с горы Ахмет

Пенсионерка из Калининграда прыгнула с горы в КЧР.

Источник: Комсомольская правда

В Карачаево-Черкессии 75-летняя бабушка прыгнула с горы Ахмет и сделала сальто. Об этом сообщили наши коллеги из КП- Северный Кавказ.

Пенсионерка прыгнула с высоты 230 метров. Бабушка покорила не только сумасшедшую высоту, но и пользователей социальных сетей, сделав несколько сальто в полете.

Известно, что женщина давно занимается экстримом. Она совершила 25 самостоятельных прыжков с парашютом, а за последний год она больше 90 раз прыгнула с веревкой. Останавливаться пенсионерка не собирается, бабушка и дальше будет покорять новые вершины и высоты.