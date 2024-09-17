В Карачаево-Черкессии 75-летняя бабушка прыгнула с горы Ахмет

Известно, что женщина давно занимается экстримом. Она совершила 25 самостоятельных прыжков с парашютом, а за последний год она больше 90 раз прыгнула с веревкой. Останавливаться пенсионерка не собирается, бабушка и дальше будет покорять новые вершины и высоты.