В Красноярске трое человек арестованы по делу о смерти пациентов от капельниц

В Красноярском крае задержали банду медиков после смерти трех пациентов. За деньги они выезжали к россиянам на дом и ставили «антипохмельные» капельницы с психотропными препаратами. Свои услуги «черные наркологи» продвигали через сайт, у них даже работал собственный кол-центр. Троих подозреваемых уже отправили под арест. «Газета.Ru» узнала подробности о смертельном бизнесе.