Экс-адвокат Пашаев задержан по подозрению в обмане Блиновского на 45 млн рублей

Считается, что причиной стали высказывания Пашаева в СМИ, в связи с которыми его лишили статуса адвоката. Юрист пытался доказать, что в момент ДТП Ефремова не было за рулем автомобиля. По словам актера, адвокат предлагал ему «купить свидетелей» по этому заявлению. Во время допроса в полиции Ефремов заявил, что Пашаев взял с него по 1,5 млн рублей для подкупа каждого из свидетелей, но заплатил им только по 300 тыс. рублей. Об этом сообщал Telegram-канал Mash.