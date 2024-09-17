SHOT: пейджеры «Хезболлы» могли взорваться из-за разосланного сообщения

«Пейджеры — это дешевое и старое устройство, так называемые Low-tech. Проделать то же самое со смартфонами невозможно, потому что батареи имеют несколько уровней защиты и автоматически отключаются при перегреве. То есть они контролируются не самим устройством, их бессмысленно взламывать. С пейджерами это можно сделать, но взрыв там не сильный: батарейка 500−600 мА·ч», — сказал Муртазин «Газете.Ru».