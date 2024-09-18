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На время инаугурации губернатора Калининградской области в районе драмтеатра запретят парковаться

Ограничения будут действовать 19 и 20 сентября.

В Калининграде на время подготовки инаугурации губернатора Калининградской области и проведения торжественного мероприятия в районе драмтеатра ограничат движение. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

С 18:00 19 сентября до 15:00 20 сентября перекроют ул. Кронштадтскую от ул. Грекова до проспекта Мира. От дома № 8а на ул. Грекова до ул. Брамса запретят оставлять машины.

«Владельцам транспортных средств на время проведения мероприятия рекомендуется освободить от автомобильного транспорта территорию закрытия движения», — предупредили в городской администрации.

Алексей Беспрозванных на выборах губернатора Калининградской области, которые проходили 6—8 сентября набрал 76,55% голосов.