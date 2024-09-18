Эксперты предложили альтернативу для финансирования строительства жилья

Аналитики АКРА просчитали два возможных сценария рынка недвижимости на ближайшее время. Продолжительность периода охлаждения рынка будет зависеть от скорости понижения ипотечных ставок и изменения условий сохраняющихся льготных программ. В умеренно консервативном сценарии, по их мнению, сокращение спроса не превысит 20% и будет длиться от года до полутора лет, что приведет к временному замедлению темпов ввода жилья и продаж, после чего рынок относительно быстро восстановится и начнет расти. Этот сценарий предполагает сохранение доступности проектного финансирования. Банкам, возможно, придется повысить стоимость кредитования из-за замедления рыночной активности и умеренного роста сопутствующих рисков, а также рассмотреть сценарии снижения допустимой степени обеспечения текущей проектно-финансовой задолженности (ПФЗ) во избежание существенных изменений сроков ввода новых объектов.