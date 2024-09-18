Опрос: страховщики ожидают роста рынка в пределах 10%

А сегмент ДМС, наоборот, растет — благодаря высокому спросу со стороны работодателей и медицинской инфляции. Все больше компаний расширяют социальные программы для сотрудников, чтобы удержать кадры и привлечь новых работников, отмечают в агентстве. При этом если раньше ДМС приобретали в основном только крупные и иностранные компании, то сейчас это делают и средние, и небольшие российские организации. Поддерживает сегмент и активное развитие телемедицины.