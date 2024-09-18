«Эпицентр современных тенденций кино — не обязательно на Западе»

В разные годы известный киновед, историк кино и продюсер Марко Мюллер руководил кинофестивалями в Роттердаме, Локарно, Венеции, Риме и участвовал в организации многих других зарубежных киносмотров. Сейчас он живет в Китае, где возглавляет Центр исследований киноискусства при Шанхайском университете. А вскоре прилетит в Россию в роли председателя жюри на новый Международный смотр зрительского кино «КиноБраво», который впервые пройдет в Сочи с 28 сентября по 4 октября. О том, почему согласился принять в нем участие, как продвигал российские фильмы на мировых фестивалях и где, кроме Запада, сконцентрированы современные тенденции кино он рассказал в эксклюзивном интервью «Известиям».
— Кто пригласил вас возглавить жюри фестиваля «КиноБраво» и легко ли вы согласились, учитывая ваш загруженный график и санкции против России?
— Вы знаете, я же смог недавно помочь двум российским фильмам попасть на международные кинофестивали. Продюсеры и режиссеры очень нервничали, потому что Берлин, Канны и Венеция не принимали российское кино. Я тут же согласился, когда получил приглашение. Создатели фестиваля сразу рассказали мне концепцию — фильмы с другой стороны света, то есть не традиционного западного мира. Меня это очень заинтересовало, ведь именно этим я и занимаюсь в Китае.
— Вы живете в Шанхае уже четвертый год. Как думаете, эпицентр нового кино переместился в Китай?
— Скажем так, я думаю, что эпицентр современных тенденций кино не обязательно находится на Западе. Я нахожу интересных молодых режиссеров с особым видением и в Восточной Европе, и в странах бывшего СССР, и в России, и в Азии, от ее центральной части до южной. Это режиссеры, которые снимают что-то особенное, свое. То же можно сказать про Африку. Я только недавно вернулся из Венеции, и в программе «Международная неделя критиков» самым интересным оказался фильм из Египта. В общем, в той части киномира, которую западные кинокритики и журналисты считают неизведанной, происходит много интересного. И в этом смысле фестиваль «КиноБраво» в Сочи — как раз попытка создать новую карту этой неизведанной территории.
— Вы сказали про бывшие страны Советского Союза, а какие именно? Знаю, что в Казахстане выходит много интересных фильмов, о которых мало кто говорит и пишет.
— О, их так много! Кстати, вы говорите с первым человеком с Запада, который получил в Казахстане почетный титул за художественные заслуги, потому что я добился участия казахского фильма в одном фестивале. И это было в 1992 году! (речь о фильме «Кайрат», показанном на фестивале в Локарно и получившем там «Серебряного Леопарда» и приз ФИПРЕССИ. — «Известия»).
— Вы упомянули Венецианский кинофестиваль, к которому сами долгое время имели отношение. Что вам там понравилось в этом году, кроме фильма из Египта?
— В основной программе тоже были хорошие картины. Например, работа бразильского режиссера Уолтера Саллеса. Вне конкурса был показан новый фильм филиппинца Лава Диаса. По его меркам он был короткий, шел меньше четырех часов.
— Можете рассказать про вашу работу в Шанхайской киноакадемии?
— Вообще, у меня две работы. Я не только преподаю в академии как почетный профессор, но и руковожу Центром исследования киноискусства в Шанхайском университете. То есть я сотрудничаю с разными департаментами и институтами. Этот исследовательский центр совсем новый, и там я преподаю студентам, готовящимся защищать докторскую по философии.
— Вы практически познакомили мир с китайским кинематографом, от Чена Кайге до Чжана Имоу. А каких современных китайских режиссеров вы можете выделить?
— Возможно, ваши читатели знают режиссера по имени Би Гань. Он сейчас начинает снимать высокобюджетное кино и готовится к съемкам крупномасштабного сайфая. И я говорил в Венеции с Изабель Юппер и узнал, что Би Гань связался с ней. Он хочет, чтобы у него снимались европейские актеры.
Но вообще, новых режиссеров очень много. Когда я решил, что больше не буду работать в Италии и начну в Китае — а это было уже давно, в 2015 году — я создал фестиваль в Пинъяо. И если вы посмотрите на список его победителей, вы увидите все важные старые и новые имена китайского кино. Но также каждый год мы включали в программу фильмы из России. Поэтому я был особенно рад, что организаторы «КиноБраво» позвали Вэя Шуцзюня, одного из самых важных режиссеров Китая наряду с Би Ганем, и он будет в жюри в Сочи.
— А кого-то из русских режиссеров с фестиваля в Пинъяо выделить можете?
— Не хотелось бы выбирать любимчиков, ведь каждый год мы показывали российское кино благодаря стараниям киноведа Алены Шумаковой, и каждый год какой-нибудь российский фильм получал приз. Мы и Лешу Федорченко благодаря ей показали. За те восемь лет, что я работал на Венецианском кинофестивале, Сокуров получил «Золотого льва» (за фильм «Фауст» в 2011 году. — «Известия»), но, кроме того, мир узнал много российских режиссеров. Например, Алексей Герман — младший приехал в Венецию с «Бумажным солдатом», и тогда его еще никто не знал. Это было новое имя.
— Вы же еще и продюсер. Получалось ли у вас продюсировать кино в последнее время?
— Да, я спродюсировал две китайские картины, и одну из них покажут в конкурсе фестиваля в Сан-Себастьяне. Это фильм про детей, которые ищут в деревне пришельцев. Когда я начал читать сценарий, мне это напомнило лучшие образцы иранского кино, где дети — главные действующие лица. Я попросил ведущего иранского режиссера Амира Надери заняться монтажом. И он согласился. Мне нравится помогать новым молодым режиссерам.
— Вы всю жизнь были кинокритиком. Как вы думаете, при организации фестивалей и продюсировании фильмов, насколько подход критика отличается от подхода бизнесмена, которого больше всего интересует прибыль?
— Я все-таки был не совсем кинокритиком, а скорее киноведом. Писал книги, эссе, занимался исследованиями. Но больше всего времени я посвятил фестивалям — создавал их или переделывал во что-то новое. В Роттердаме, в Локарно, в Венеции — везде я вносил свое. В Китае я придумал с нуля несколько кинофестивалей. Вот поэтому я и стал продюсером. Мне всегда хотелось понять, что фестиваль может сделать для фильма, чем он может быть полезен. И в этом есть нечто схожее между работой составителя фестивалей и продюсированием фильмов. Раньше я занимался картинами со всего мира. Например, я принимал участие в создании нескольких фильмов Саши Сокурова. Но сейчас я продюсирую только китайское кино и фокусирую свое внимание на китайских режиссерах.
— В этом году вы стали художественным руководителем фестиваля в Таормине, живописном курорте Сицилии, который стал очень популярен после сериала «Белый лотос». Много ли зрителей приехало на фестиваль?
— Да, посещаемость была приличной. Но там проблема была в другом — в древнем амфитеатре организаторы показывали только американское и европейское кино с крупными звездами. И я сказал местным политикам, что буду делать этот фестиваль, но только не летом, когда, как вы сказали, такой наплыв туристов. А туристы обычно не самые чуткие зрители. К тому же Таормина находится на восточном побережье Сицилии. Я сказал им, что готов делать фестиваль, посвященный кино Востока и только зимой. Ответ я пока так и не получил. (Смеется.) С другой стороны, я вполне счастлив работать в Китае. Приятно было вернуться в Италию, но я понимаю, что моя жизнь и мои основные интересы сосредоточены в другой части света. И так было всегда — от Балкан до Японии.
— Как вы относитесь к тому, что на международных фестивалях стали показывать сериалы? Нормален ли вообще такой формат для фестиваля?
— Сейчас все эти правила немного изменились. Когда я работал в Венеции, я был первым, кто принял такой формат — показывать проекты, не предназначенные для кинопоказов. Наверняка, вы помните режиссера Тодда Хейнса? Я показал его сериал «Милдред Пирс». Знаю, что в Венеции вне конкурса показали сериал Альфонсо Куарона (триллер Apple+ «Disclaimer» по бестселлеру писательницы Реми Найт, который сам режиссер называет «кино в семи частях». — «Известия»).
Раз уж я говорю с русским журналистом, вспомню такой случай. Я посмотрел сериал Стивена Содерберга «Больница Никербокер», который мне очень понравился, и предложил показать его целиком за один день. Я сказал режиссеру: «Мне кажется, это похоже на русский роман». И мы показали все девять или 10 часов подряд.
— Если уж мы заговорили о сериалах, смотрите ли вы блокбастеры?
— Да, я смотрю китайские блокбастеры, да и голливудские тоже, потому что, к сожалению, на них ходят мои студенты. (Смеется.) Потом обсуждаем их вместе, пытаемся их препарировать и прийти к выводу, что не все блокбастеры одинаковы. Периодически даже в фильмах про супергероев появляется режиссер со своим узнаваемым стилем.
— Кто, например?
— Самое очевидное имя — Зак Снайдер.
— А нового «Джокера» смотрели?
— Да, я смотрел его в Венеции. Тодд Филлипс — интересный режиссер. Если бы я всё еще работал в Локарно, я бы показал его на Пьяцца Гранде, чтобы привлечь публику к другим фильмам фестиваля. Я, правда, не уверен насчет той хвалы, которую ему устроили в Венеции.
— А вы не думали вернуться поработать в Локарно или в Венецию?
— Нет-нет, я слишком стар для этого. Как я вам уже говорил, я всякий раз придумывал фестиваль заново. И в Локарно, и в Венеции они оставили придуманные мной секции с оригинальными названиями. Например, в Локарно у меня была программа «Кинематографисты настоящего», посвященная режиссерам, которые ходят по тонкой грани между художественным и документальным кино. А теперь там просто показывают фильмы, которые не решились включить в основной конкурс. То же произошло и с секцией «Горизонты» в Венеции, где показывались фильмы, близкие к видеоарту, фильмы, где была важна музыка или театральная составляющая. А сейчас там такая же ситуация, как и с «Кинематографистами настоящего» в Локарно, просто еще один основной конкурс под другим именем.
Знаете, мне всегда было важно не показывать слишком много фильмов на фестивалях. Не надо собирать в программу больше 70 или 75 фильмов, конечно, не считая ретроспектив. Надо просто уметь выбирать и говорить себе «вот это кино важнее вот этого», а не показывать всё подряд.
Марко Мюллер — историк кино и продюсер. Родился 7 июня 1953 года в Риме. В разные годы руководил кинофестивалями в Роттердаме, Локарно, Венеции, Риме. Живет в Китае и руководит Центром исследований киноискусства при Шанхайском университете. Председатель жюри первого Международного фестиваля зрительского кино «КиноБраво», который пройдет в Сочи с 28 сентября по 4 октября.