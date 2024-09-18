«Эпицентр современных тенденций кино — не обязательно на Западе»

— Да, посещаемость была приличной. Но там проблема была в другом — в древнем амфитеатре организаторы показывали только американское и европейское кино с крупными звездами. И я сказал местным политикам, что буду делать этот фестиваль, но только не летом, когда, как вы сказали, такой наплыв туристов. А туристы обычно не самые чуткие зрители. К тому же Таормина находится на восточном побережье Сицилии. Я сказал им, что готов делать фестиваль, посвященный кино Востока и только зимой. Ответ я пока так и не получил. (Смеется.) С другой стороны, я вполне счастлив работать в Китае. Приятно было вернуться в Италию, но я понимаю, что моя жизнь и мои основные интересы сосредоточены в другой части света. И так было всегда — от Балкан до Японии.