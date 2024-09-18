Неуходящая натура: в Москве открылась выставка к юбилею Владимира Меньшова

Сценарий фильма с рукописными пометками и правками Владимира Меньшова к фильму «Москва слезам не верит», костюмы главных героинь и другой съемочный реквизит, а также оригинальные зарубежные постеры фильма вошли в экспозицию выставки «Меньшов/Москва 85/45», которая открылась в столичном Подземном музее парка «Зарядье» в день рождения режиссера. «Известия» вспоминали народного артиста и смотрели экспонаты вместе с его семьей — актрисами Верой Алентовой и Юлией Меньшовой.
Владимир Меньшов — любимый режиссер и актер не одного поколения советских и российских зрителей. Образы, созданные им в кадре, вошли в историю отечественного кинематографа, как и его картины. «Розыгрыш», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли» уже давно разлетелись на цитаты и афоризмы, которые мы продолжаем использовать. Но, пожалуй, главной в фильмографии Меньшова остается мелодрама «Москва слезам не верит». Двухсерийная картина о поиске счастья в столице трех молодых девушек из провинции вышла на экраны в 1979 году. Изначально в успех фильма никто не верил. Даже сам режиссер.
Однако после премьеры достать билет на «Москва слезам не верит» было практически невозможно, люди стояли в очередях у кинотеатров часами, а уже в 1981-м картина Меньшова обогнала на «Оскаре» конкурентов от Акиры Куросавы и Франсуа Трюффо и получила премию в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Сегодня эта картина имеет культовый статус и в ближайшее время обзаведется первым сериальным ремейком. В кулуарах киноиндустрии поговаривают, что проверять нерезиновость Москвы возьмется Жора Крыжовников.
Владимир Меньшов умер в 2021 году от последствий COVID-19, 17 сентября 2024 года ему исполнилось бы 85 лет. Юбилейная дата настигла и его главное детище — фильму «Москва слезам не верит» 45 лет. Отметить двойной юбилей решили открытием выставки «Меньшов/Москва 85/45». Она объединила рабочие материалы к фильму — эскизы художников-постановщиков и художника по костюмам, а также сами костюмы, в которых снимались актрисы, съемочный реквизит, производственную документацию, черновики текстов песен, плакаты и афиши фильма, выполненные как для рекламной кампании в СССР, так и для презентации фильма за рубежом.
— Человек жив до тех пор, пока о нем помнят. Несмотря на то что фильмы его живы, его до сих пор смотрят и даже молодые смотрят, такие выставки — это возвращение назад, но тем не менее шаг вперед. Потому что так много лет — 45 — и так приятно вспомнить. Это напоминание, что человек был с нами, что он нам так дорог, — сказала Вера Алентова.
Вся экспозиция выставки разместилась в компактном пространстве Подземного музея парка «Зарядье». Обычно здесь можно увидеть произведения различных эпох и стилей — от классики до совриска. Теперь белокаменное основание Китайгородской стены XVI века украшают режиссерские раскадровки сцен из «Москва слезам не верит», архивные фотографии со съемок и постеры фильма из иностранного проката — японского, французского, американского.
— Это оригинальные постеры к фильму, которые сохранились в семье режиссера. Все они на разных языках, поскольку фильм показывали в разных странах. Четыре постера в центре зала оформлены вместе — тоже подлинные афиши того времени, когда вышел фильм. Это вариант советского условного тизера, потому что тизеров в нынешнем его понимании тогда еще не было. В витринах кинотеатров выставлялись такие фотографии и кадры из фильмов. И эти четыре фотографии тоже сохранились в семье Меньшовых, нам их предоставили как артефакт, — рассказала «Известиям» заместитель начальника отдела выставочных проектов парка «Зарядье» Ирина Осипова.
Экспонатами также стали рабочие материалы к фильму, производственная документация, эскизы художников-постановщиков и художника по костюмам, а также сами костюмы, в которых снимались актрисы Вера Алентова, Ирина Муравьева и Раиса Рязанова. Их на выставку предоставили из фондов ВГИКа, где преподавал сам Меньшов, Музея кино, семейных архивов, но основу экспозиции дал киноконцерн «Мосфильм» — именно на этой студии и сняли «Москва слезам не верит». Выставка поделена на две части, одна из них мультимедийная, поскольку организаторы решили рассказать об истории создания фильма «от первого лица» — с помощью сменяющих друг друга цитат на стенах из автобиографической книги Меньшова «Судьба протягивает руку».
— «Москва слезам не верит» — почти самый популярный фильм за всю историю советского кинопроката. Известный факт, что этот фильм на второй строчке по количеству просмотров за всё советское время. Больше только посмотрели «Пиратов XX века». Нам хотелось рассказать об этом фильме, о его режиссере и режиссерском пути, — сказала Осипова. — И хотелось рассказать о работе над фильмом от первого лица. Здесь есть строки, которые подкреплены кадрами из фильмов, есть какие-то рассказы о местах съемок, о выборе актеров. Меньшов интересно об этом рассказывает в своих воспоминаниях. И было бы странно пересказывать это своими словами, вполне логично рассказать это от первого лица с режиссерскими живыми воспоминаниям.
Отдельного внимания заслуживает впервые выставленный публично экземпляр сценария фильма с рукописными пометками, правками режиссера, который предоставила его семья. Посетители выставки также могут ознакомиться с официальными документами о производстве картины. Так, в экспозиции есть архивное постановление «Мосфильма» о решении принять в работу сценарий будущей картины. «Тогда не хватало фильмов о Москве — это одна из причин, почему этот сценарий был принят в работу», — пояснила куратор выставки.
Помимо этого, здесь также впервые приводятся фрагменты из будущей книги художника по костюмам Жанны Мелконян — соавтора образов Кати Тихомировой, Людмилы, Тоси, Гоши и других персонажей культового фильма. А еще есть зарисовки тех сцен, которые так и не вошли в фильм. Одна из них должна была сниматься в Третьяковской галерее.
Выставка продлится до 13 октября. Владимир Меньшов предельно серьезно относился к кинематографическому ремеслу и себя считал «натурой по большому счету уходящей». Глядя на экспозицию в «Зарядье», с мастером остается только мысленно поспорить.