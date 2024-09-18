Неуходящая натура: в Москве открылась выставка к юбилею Владимира Меньшова

— «Москва слезам не верит» — почти самый популярный фильм за всю историю советского кинопроката. Известный факт, что этот фильм на второй строчке по количеству просмотров за всё советское время. Больше только посмотрели «Пиратов XX века». Нам хотелось рассказать об этом фильме, о его режиссере и режиссерском пути, — сказала Осипова. — И хотелось рассказать о работе над фильмом от первого лица. Здесь есть строки, которые подкреплены кадрами из фильмов, есть какие-то рассказы о местах съемок, о выборе актеров. Меньшов интересно об этом рассказывает в своих воспоминаниях. И было бы странно пересказывать это своими словами, вполне логично рассказать это от первого лица с режиссерскими живыми воспоминаниям.