Чем обещают удивить в новом сезоне московские театры

Партер Театра им. Пушкина был полон, как на громкой премьере. На сцене — декорации вечернего спектакля «Завтра была война». Собралась почти вся труппа, в том числе Вера Алентова, Владимир Майзингер, Андрей Кузичев, Анастасия Лебедева, Александр Арсентьев, Борис Дьяченко и многие другие.
«Театр, безусловно, начинается с вешалки, а мы начинаем со звонка, — предупредил худрук Евгений Писарев. — Мы записали новый звонок, куда вмонтирован специально записанный звук таировских часов. А актер Владимир Майзингер озвучил: “Прозвучал первый звонок”.
В год 110-летия Камерного театра его преемник — Театр имени Пушкина будет вспоминать свою историю, потому что без этого, как считает худрук, невозможно двигаться дальше. Поэтому на втором этаже театра открылась выставка, посвященная юбилею предшественника — знаковые постановки и видные режиссеры. Также 110 лет завершат выпуск книги о Театре имени Пушкина и открытие памятника основателям Александру Таирову и Алисе Коонен.
Начало сезона у пушкинцев прошло на сцене Театра им. Вахтангова, пока в родных стенах доделывали ремонт. Первая премьера сезона — обновленная версия спектакля «Мышеловка» Надежды Аракчеевой по Агате Кристи. 25 декабря в день 110-летия Камерного театра — спектакль Евгения Писарева «Плохие хорошие» по мотивам пьесы Оскара Уайльда.
В марте — «Визит старой дамы» Игоря Теплова, а в мае будет «Буря» по Шекспиру от Николая Рощина. И также в мае — постановка Евгения Писарева к 80-летию Победы. Пьеса, написанная на основе документов и воспоминаний, как говорит Писарев, будет очень личной — «от сердца к сердцу, от человека к человеку». Ведь его дед погиб в самом начале войны — 29 июня 1941 года.
А в завершение встречи Евгений Писарев позволил себе лирическое отступление — подведение итогов за 15 лет работы худруком. «Очень дорожу нашими завоеваниями. Но нужно понять, с чем хочется двигаться в юбилейный сезон, а с чем нет. Театр Пушкина зрительский театр, наш слоган — новая жизнь традиций. Мы перед зрителем не заискиваем, но и не поучаем его. Уважаем мнение критиков, блогеров, но не идем у них на поводу. Наш театр превратился в аншлаговый. Но когда-то было по-другому. Преодолеть инерцию неуспеха — самая сложная задача, с которой удалось справиться. И об этом времени надо помнить».
Театр Моссовета открылся «Пиковой дамой» в постановке Игоря Яцко с Валентиной Талызиной и Станиславом Бондаренко в главных ролях. В прошлом сезоне в театре прошли 6 премьер. А еще в Моссовете возобновили премию Юрия Завадского.
Первая премьера нового 102-го сезона — уже 9 ноября. Это будут «Сны городничего» Павла Пархоменко с Ольгой Остроумовой и Еленой Валюшкиной в главных ролях (кстати, обе отметили в прошлом сезоне 40 лет в театре). Из долгожданного — новая редакция «Чайки» Андрея Кончаловского, в главной роли — Юлия Высоцкая. Премьера назначена на 30 ноября. Также Андрей Сергеевич репетирует «Макбет» Шекспира. Горячий молодежный музыкальный спектакль «Три мушкетера» готовит художественный руководитель театра Евгений Марчелли. Фолк-оперу, необычное прочтение «Клопа» Маяковского с музыкой Владимира Дашкевича и стихами Юлия Кима, представит хореограф Алла Сигалова. А к 80-летию Победы — премьера спектакля «Нашествие» по пьесе Леонида Леонова. Ставят молодые режиссеры.
Кроме того, для зрителей открылся кабинет Юрия Завадского. Почти 40 лет он руководил театром. Еще актеру Завадскому стихи посвящала сама Марина Цветаева. Он выгонял из театра Фаину Раневскую и мирился с ней буквально на следующий день. «Человек Серебряного века», — говорили о нем в театре. Другая известная фраза: «Театр Моссовета — это Театр Завадского». В кабинете собрали рисунки Завадского — актеры вспоминают, что режиссер рисовал постоянно — на репетициях и сборах труппы, фотографии — на видном месте — с Юрием Гагариным, портреты великих учителей в литературе, охапка хорошо заточенных карандашей и другие предметы, которые были его спутниками жизни в театре — все, к чему прикасался мастер.
Вахтанговцы открыли мемориальную доску в память о Василии Лановом.
Старт 104-го сезона прошел под знаком памяти о рыцаре русского театра — Василии Лановом. Теперь именная доска в исполнении скульптора Андрея Забалуева размещена на фасаде дома по адресу Староконюшенный пер., д. 39 (недалеко от Театра Вахтангова), где с 1987 по 2021 год — до последнего дня своей яркой неповторимой жизни — жил выдающийся вахтанговец. Честь торжественного открытия мемориальной доски по праву было отдано народной артистке РСФСР, актрисе Театра Вахтангова Ирине Купченко, вдове Василия Ланового, его соратнику и другу.
В прошлом сезоне вахтанговцы сыграли 75 спектаклей, дважды побывали на гастролях в Китае впервые после пандемии — принимали артистов с энтузиазмом и любовью. Один из самых успешных спектаклей «Войну и мир» везли с тревогой, но критика и отклики публики убедили, что выбор был сделан правильно.
«Легких театральных сезонов не бывает: трудности были и будут всегда — и в творческой работе, и в административной, — поприветствовал собравшихся директор театра Кирилл Крок. — Главное мерило нашего успеха — в том, что мы не стоим на месте, не успокаиваемся на достигнутом, не растрачиваем накопленные творческие богатства, а стремимся их преумножить. Мы крепко усвоили важнейший урок великих предшественников театра: нельзя успокаиваться на достигнутом; надо постоянно жить в поиске и творческом беспокойстве». Также Кирилл Крок рассказал, что двое сотрудников театра побывали на СВО. В зале они тоже присутствовали. Коллеги аплодировали им стоя. В конце сентября театр отправит гуманитарную помощь в Курскую область.
Первой премьерой нового сезона станет спектакль «Утиная охота» по пьесе Александра Вампилова в постановке молодого режиссера Аскара Галимова, которая состоится 27 сентября на Симоновской сцене («Камерный зал»). В спектакле заняты: Максим Севриновский, Полина Чернышова, Евгений Косырев, Андрей Зарецкий и другие.