Чем обещают удивить в новом сезоне московские театры

А в завершение встречи Евгений Писарев позволил себе лирическое отступление — подведение итогов за 15 лет работы худруком. «Очень дорожу нашими завоеваниями. Но нужно понять, с чем хочется двигаться в юбилейный сезон, а с чем нет. Театр Пушкина зрительский театр, наш слоган — новая жизнь традиций. Мы перед зрителем не заискиваем, но и не поучаем его. Уважаем мнение критиков, блогеров, но не идем у них на поводу. Наш театр превратился в аншлаговый. Но когда-то было по-другому. Преодолеть инерцию неуспеха — самая сложная задача, с которой удалось справиться. И об этом времени надо помнить».