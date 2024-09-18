«Реал» обыграл «Штутгарт», а «Бавария» забила девять мячей Загребу

К чести немецкой команды она дала бой «Реалу» даже несмотря на огромную разницу в классе. Счет в начале второй половины открыли испанцы: свой первый мяч в Лиге чемпионов за «сливочных» забил Килиан Мбаппе. Впрочем, «Штутгарт» усилиями Дениза Ундава сравнял счет. Однако в концовке хозяева вырвали победу благодаря голам Антонио Рюдигера и вышедшего на замену Эндрика.