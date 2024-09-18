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«Реал» обыграл «Штутгарт», а «Бавария» забила девять мячей Загребу

Источник: Российская газета

Мадридский «Реал» победил дома «Штутгарт» в матче первого тура групповой стадии Лиги чемпионов — 3:1.

«Королевский клуб» выглядел явным фаворитом этой встречи. Действующие обладатели главного еврокубка намерены защитить титул и не скрывают своих амбиций. «Штутгарт» выдал отличный прошлый сезон, в последнем туре Бундеслиги обогнав «Баварию» и финишировав на втором месте. Но все же до уровня «Реала» им еще далеко.

К чести немецкой команды она дала бой «Реалу» даже несмотря на огромную разницу в классе. Счет в начале второй половины открыли испанцы: свой первый мяч в Лиге чемпионов за «сливочных» забил Килиан Мбаппе. Впрочем, «Штутгарт» усилиями Дениза Ундава сравнял счет. Однако в концовке хозяева вырвали победу благодаря голам Антонио Рюдигера и вышедшего на замену Эндрика.

В параллельном матче «Бавария» сокрушила на своем поле загребское «Динамо», отправив девять мячей в ворота хорватов — 9:2. Четыре гола в свой актив записал форвард сборной Англии Харри Кейн.

В остальных встречах дня были зафиксированы следующие результаты:

«Ювентус» (Италия) — ПСВ (Нидерланды) — 3:1,

«Янг Бойз» (Швейцария) — «Астон Вилла» (Англия) — 0:3,

«Спортинг» (Португалия) — «Лилль» (Франция) — 2:0,

«Милан» (Италия) — «Ливерпуль» (Англия) — 1:3.